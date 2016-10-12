В Калашном переулке открылся японский паб Nomi
В Калашном переулке открылся японский паб Nomi. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Nomi
Адрес: Калашный переулок, д. 9
Время работы: с 12:00 до 24:00
Средний чек: 600 рублей
Шпажки на углях
Куриный митбол – 250 рублей
Лосось – 300 рублей
Основные блюда
Японская лепешка на теппане со свининой – 400 рублей
Японская лепешка на теппане с кальмаром – 400 рублей
Саке
Крафтовое саке с тонами экзотических фруктов – 130 рублей за 25 миллилитров
Классическое саке –
70 рублей за 25 миллилитров
Суперсухое базовое саке –
60 рублей за 25 миллилитров
Крафтовое пиво
Kirin Ichiban –
250 рублей за 300 миллилитров
Asahi – 250 рублей за 300 миллилитров
Идея: Nomi, по словам представителей, это традиционная японская изакая – закусочная, совмещенная с пабом. В меню сделан фокус на японские лепешки и шпажки мяса на углях. Все оборудование, теппаны (Специальная широкая железная сковорода, — Прим.ред.) и японский гриль заказывали в Токио. Если гости сидят за баром, то блюдо подается прямо на теппане.
Шеф-повар: За кухню отвечает шеф-повар Роман Квон.
Интерьер: Заведение рассчитано на 17 мест.
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