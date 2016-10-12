В Калашном переулке открылся японский паб Nomi. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Nomi

Адрес: Калашный переулок, д. 9 Время работы: с 12:00 до 24:00 Средний чек: 600 рублей Facebook

Шпажки на углях Куриный митбол – 250 рублей Лосось – 300 рублей Основные блюда Японская лепешка на теппане со свининой – 400 рублей Японская лепешка на теппане с кальмаром – 400 рублей Саке Крафтовое саке с тонами экзотических фруктов – 130 рублей за 25 миллилитров Классическое саке –

70 рублей за 25 миллилитров Суперсухое базовое саке –

60 рублей за 25 миллилитров Крафтовое пиво Kirin Ichiban –

250 рублей за 300 миллилитров Asahi – 250 рублей за 300 миллилитров

Идея: Nomi, по словам представителей, это традиционная японская изакая – закусочная, совмещенная с пабом. В меню сделан фокус на японские лепешки и шпажки мяса на углях. Все оборудование, теппаны (Специальная широкая железная сковорода, — Прим.ред.) и японский гриль заказывали в Токио. Если гости сидят за баром, то блюдо подается прямо на теппане.

Шеф-повар: За кухню отвечает шеф-повар Роман Квон.

Интерьер: Заведение рассчитано на 17 мест.