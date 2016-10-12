На Тверской-Ямской открылся ресторан сети «Шикари»
На Тверской-Ямской открылся флагманский ресторан «Шикари». Об этом The Village сообщили представители сети.
«Шикари»
Адрес: ул. 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 1
Время работы: пн.-пт.: с 09:00 до 00:00, сб.-вс.: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Супы
Горячий кукси — 285 рублей
Суп лау (порция на двоих) —
1 350 рублей
Салаты
Тайский салат — 249 рублей
Салат «Шанхай» — 279 рублей
Фирменные блюда
Свиная рулька по-сеульски —
1 150 рублей
Утка с грушей под медовым соусом —
655 рублей
Коктейли
«Вьетнамский бум» — 309 рублей
Белый глинтвейн «Шеньян» — 245 рублей
Идея: В «Шикари» подают традиционный вьетнамский суп лау и корейский суп кукси. Концепция кухни строится вокруг девяти соусов: «Гуанчжоу», «Сайгон», кокосовый карри, «Блэк-тай», «Балийский цитрус». В барной карте можно найти фирменные коктейли и лимонады, чай масала, голубой тайский чай и черный чай с клубникой.
Шеф-повар: За кухню отвечает Максим Колумацкий. Соусы для заведения создавал повар из Сингапура.
Интерьер: Площадь ресторана составляет 400 квадратных метров, всего заведение рассчитано на 100 мест. Стены украшены разноцветными фигурками черепах, также здесь стоят вазы, медные кувшины и высокие подсвечники.
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