На Тверской-Ямской открылся флагманский ресторан «Шикари». Об этом The Village сообщили представители сети.

«Шикари»

Адрес: ул. 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 1 Время работы: пн.-пт.: с 09:00 до 00:00, сб.-вс.: с 12:00 до 00:00 Средний чек: 1 000 рублей Facebook

Супы Горячий кукси — 285 рублей Суп лау (порция на двоих) —

1 350 рублей Салаты Тайский салат — 249 рублей Салат «Шанхай» — 279 рублей Фирменные блюда Свиная рулька по-сеульски —

1 150 рублей Утка с грушей под медовым соусом —

655 рублей Коктейли «Вьетнамский бум» — 309 рублей Белый глинтвейн «Шеньян» — 245 рублей

Идея: В «Шикари» подают традиционный вьетнамский суп лау и корейский суп кукси. Концепция кухни строится вокруг девяти соусов: «Гуанчжоу», «Сайгон», кокосовый карри, «Блэк-тай», «Балийский цитрус». В барной карте можно найти фирменные коктейли и лимонады, чай масала, голубой тайский чай и черный чай с клубникой.

Шеф-повар: За кухню отвечает Максим Колумацкий. Соусы для заведения создавал повар из Сингапура.

Интерьер: Площадь ресторана составляет 400 квадратных метров, всего заведение рассчитано на 100 мест. Стены украшены разноцветными фигурками черепах, также здесь стоят вазы, медные кувшины и высокие подсвечники.