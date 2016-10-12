На Тверской-Ямской открылся флагманский ресторан «Шикари». Об этом The Village сообщили представители сети. 

«Шикари»

Адрес: ул. 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 1

Время работы: пн.-пт.: с 09:00 до 00:00, сб.-вс.: с 12:00 до 00:00

Средний чек: 1 000 рублей

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Супы

Горячий кукси — 285 рублей

Суп лау (порция на двоих) —
1 350 рублей 

Салаты

Тайский салат — 249 рублей

Салат «Шанхай» — 279 рублей

Фирменные блюда

Свиная рулька по-сеульски —
1 150 рублей

Утка с грушей под медовым соусом —
655 рублей

Коктейли

«Вьетнамский бум» — 309 рублей

Белый глинтвейн «Шеньян» — 245 рублей

Идея: В «Шикари» подают традиционный вьетнамский суп лау и корейский суп кукси. Концепция кухни строится вокруг девяти соусов: «Гуанчжоу», «Сайгон», кокосовый карри, «Блэк-тай», «Балийский цитрус». В барной карте можно найти фирменные коктейли и лимонады, чай масала, голубой тайский чай и черный чай с клубникой.

Шеф-повар: За кухню отвечает Максим Колумацкий. Соусы для заведения создавал повар из Сингапура.

Интерьер:  Площадь ресторана составляет 400 квадратных метров, всего заведение рассчитано на 100 мест. Стены украшены разноцветными фигурками черепах, также здесь стоят вазы, медные кувшины и высокие подсвечники.