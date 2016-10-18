На набережной Тараса Шевченко открылся ресторан «Erwin.Река» от ресторатора Александра Раппопорта. «Erwin.Река» расположился на яхте ледового класса флотилии «Рэдиссон Ройал». Трижды в день по расписанию яхта отправляется в плавание по Москве-реке. Об этом The Village сообщили представители ресторана. 

 «Erwin.Река»

Адрес: набережная Тараса Шевченко, причал «Гостиница „Украина“»

Время работы: с 12:00 до 01:00

Средний чек: 1 500–2 000 рублей

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Супы

Уха «Ростовская» с судаком и белорыбицей — 580 рублей

Уха по-царски со стерлядкой — 1 100 рублей

Эрвин том-ям — 580 рублей

Рыба горячая

Осетрина в пергаменте — 1 600 рублей

Тихоокеанская скумбрия на гриле — 860 рублей

Сиг с артишоками — 920 рублей

Крабы, Раки, Креветки

Снежный краб с томленым маслом — 900 рублей

Антарктические лангустины на гриле — 860 рублей

Кулак камчатского краба
с горчичным соусом — 1 800 рублей

Икорный бар

Черная осетровая — 1 200 рублей 

Красная икра лосося — 450 рублей

Икра сига — 450 рублей

Идея: Новый ресторан — это младший брат флагманского «Erwin.РекаМореОкеан». Ассортимент здесь меньше, чем в первом заведении, но в меню остались икра и устрицы, крабы и раки, креветки из российских морей, а также коллекция региональных деликатесов, таких как байкальский омуль и сосьвинская сельдь.

Шеф-повар: За кухню в ресторане отвечает шеф-повар Алексей Рябов.   

Интерьер: Cалон яхты декорирован в морском стиле: светильники выполнены в форме осьминогов и морских звезд, диваны обиты тканью цвета морской волны. Всего в ресторане 144 посадочных места: 114 внизу и 30 на втором этаже в ВИП-каюте. Летом планируется веранда на 70 человек. 