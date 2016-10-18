На набережной Тараса Шевченко открылся ресторан «Erwin.Река» от ресторатора Александра Раппопорта. «Erwin.Река» расположился на яхте ледового класса флотилии «Рэдиссон Ройал». Трижды в день по расписанию яхта отправляется в плавание по Москве-реке. Об этом The Village сообщили представители ресторана.

«Erwin.Река»

Адрес: набережная Тараса Шевченко, причал «Гостиница „Украина“» Время работы: с 12:00 до 01:00 Средний чек: 1 500–2 000 рублей Facebook

Супы Уха «Ростовская» с судаком и белорыбицей — 580 рублей Уха по-царски со стерлядкой — 1 100 рублей Эрвин том-ям — 580 рублей Рыба горячая Осетрина в пергаменте — 1 600 рублей Тихоокеанская скумбрия на гриле — 860 рублей Сиг с артишоками — 920 рублей Крабы, Раки, Креветки Снежный краб с томленым маслом — 900 рублей Антарктические лангустины на гриле — 860 рублей Кулак камчатского краба

с горчичным соусом — 1 800 рублей Икорный бар Черная осетровая — 1 200 рублей Красная икра лосося — 450 рублей Икра сига — 450 рублей

Идея: Новый ресторан — это младший брат флагманского «Erwin.РекаМореОкеан». Ассортимент здесь меньше, чем в первом заведении, но в меню остались икра и устрицы, крабы и раки, креветки из российских морей, а также коллекция региональных деликатесов, таких как байкальский омуль и сосьвинская сельдь.

Шеф-повар: За кухню в ресторане отвечает шеф-повар Алексей Рябов.

Интерьер: Cалон яхты декорирован в морском стиле: светильники выполнены в форме осьминогов и морских звезд, диваны обиты тканью цвета морской волны. Всего в ресторане 144 посадочных места: 114 внизу и 30 на втором этаже в ВИП-каюте. Летом планируется веранда на 70 человек.