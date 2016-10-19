На территории «Трёхгорной мануфактуры» открылся грузинский ресторан «Казбек» от ресторатора Андрея Деллоса. Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Казбек»

Адрес: улица 1905 года, 2 ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 00:00

fACEBook Средний счет: 1 500 рублей

Блюда из печи Хачапури по-мегрельски — 420 рублей Горячие блюда Чахохбили из курицы — 550 рублей Оджахури со свининой — 600 рублей Кубдари — 520 рублей Супы Чихиртма — 390 рублей Харчо — 390 рублей Десерты Пеламуши — 250 рублей Десерт «Казбек» — 350 рублей

Идея: «Казбек» стал новым проектом ресторатора Андрея Деллоса, в котором он, по его собственному выражению, собрал все юношеские воспоминания о грузинских каникулах. Основными задачами он ставил повторить вкус домашней еды и передать «всю прелесть грузинских семейных шумных застолий».

Шеф-повар: Кухней руководит молодой шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа. Су-шефом в заведении стала его мама.

Интерьер: В ресторане много дневного света, «состаренные» стены, резные деревянные ширмы, фактурные полы и встроенная в буфет дровяная печь, в которой выпекаются хачапури и хлеб. Всего в заведении 112 посадочных мест.