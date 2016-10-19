На «Трёхгорной мануфактуре» открылся грузинский ресторан «Казбек»
На территории «Трёхгорной мануфактуры» открылся грузинский ресторан «Казбек» от ресторатора Андрея Деллоса. Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Казбек»
Адрес: улица 1905 года, 2
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 00:00
Средний счет: 1 500 рублей
Блюда из печи
Хачапури по-мегрельски — 420 рублей
Горячие блюда
Чахохбили из курицы — 550 рублей
Оджахури со свининой — 600 рублей
Кубдари — 520 рублей
Супы
Чихиртма — 390 рублей
Харчо — 390 рублей
Десерты
Пеламуши — 250 рублей
Десерт «Казбек» — 350 рублей
Идея: «Казбек» стал новым проектом ресторатора Андрея Деллоса, в котором он, по его собственному выражению, собрал все юношеские воспоминания о грузинских каникулах. Основными задачами он ставил повторить вкус домашней еды и передать «всю прелесть грузинских семейных шумных застолий».
Шеф-повар: Кухней руководит молодой шеф-повар из Тбилиси Мамия Джоджуа. Су-шефом в заведении стала его мама.
Интерьер: В ресторане много дневного света, «состаренные» стены, резные деревянные ширмы, фактурные полы и встроенная в буфет дровяная печь, в которой выпекаются хачапури и хлеб. Всего в заведении 112 посадочных мест.
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