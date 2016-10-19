На улице Тимура Фрунзе открылся ресторан Wang & Kim создателей сети ресторанов «Китайские новости». В новом заведении сделан упор не только на китайские, но и на корейские блюда, рассказали The Village представители ресторана.

Wang & Kim

Адрес: улица Тимура Фрунзе, 11 ВРЕМЯ РАБОТЫ:

с 12:00 до 00:00

FACEBOOK Средний счет: 1 500 рублей

Супы Юккедян (корейский суп на говяжьем бульоне) — 520 рублей Кисло-острый суп — 350 рублей Кимчитеге — 480 рублей Лапша Тайваньская лапша с говядиной — 690 рублей Чапче (крахмальная лапша с овощами) —

450 рублей Рисовая лапша с креветками — 900 рублей Гриль и китайское BBQ Ванкальби (говяжье ребро) — 370 рублей Пулькоги (жареная говядина) — 710 рублей Свинина «Ча-шао» — 220 рублей

Идея: Как поясняют авторы концепции нового заведения, Wang & Kim — в отличие от большинства проектов с блюдами азиатской кухни — не пытается объединить корейскую и китайскую кухню, два тренда здесь существуют отдельно. Кроме того, в Wang & Kim готовят строго национальные блюда, а не в современной интерпретации. Заведение работает не только днем, но и ночью. Здесь планируют регулярно проводить концерты и мероприятия.

Шеф-повар: Руководит кухней Wang & Kim Сергей Югай, русский кореец, который до этого был шеф-поваром «Китайских новостей».

Интерьер: В ресторане 150 посадочных мест. В оформлении Wang & Kim использовали много света. По словам оформителей, в интерьере присутствует современная азиатская эклектика без уклона в китайскую или корейскую культуру.