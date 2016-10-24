В торговом центре «Океания» в Москве открылось кафе-кулинария с грузинской кухней Kulinari. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Kulinari

Адрес: Кутузовский проспект, 57, ТЦ «Океания» Телефон: +7 (495) 287–81–82 ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11:00 до 23:00 FACEBOOK Средний счет: 1 000 рублей

Роллы по-грузински: лист из сыра сулугуни, овощи, зелень, соус баже (250 г) —

380 рублей Купаты по-домашнему: свинина, говядина, лук, чеснок, гранат, специи (200 г) —

410 рублей Суп–харчо: телятина, рис, зелень, специи (350 г) — 330 рублей Хинкали Мохевури: говядина, свинина, чеснок, дзира (80 г) — 55 рублей Домашний тархун (400 мл) —

290 рублей

Шеф-повар: Кухня заведения находится под руководством Бадри Лемонджава. В его команде работают только грузины. Приготовлением хинкали занимается бывший шеф-хинкальщик грузинского ресторанного холдинга MG Group Уча Гиоргберидзе и его сын Борис Гиоргберидзе. Также в их послужном списке ресторан «Оджахури».

Концепция: Kulinari предлагает гостям традиционные грузинские блюда с использованием специй исключительно из Грузии. Заведение совмещает в себе функции кафе с обслуживанием гостей и кондитерской-кулинарии, где можно быстро получить готовые блюда.

Интерьер: В Kulinari соблюдается «принцип тбилисского дома»: на первом этаже готовят хозяева, а на втором находится балкон, где гости могут приятно провести время. На втором этаже в ближайшее время обещают открыть небольшой зал с диванами, мягкими креслами и старинным пианино. Летом в кафе будет работать большая веранда. Сейчас вместимость заведения — 60 посадочных мест, после открытия второго этажа будет 100 посадок.