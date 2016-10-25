На улице Бурденко открылся ресторан Villa Sumosan
На улице Бурденко открылся ресторан японской и средиземноморской кухни Villa Sumosan от команды Sumosan. Об этом The Village рассказали представители ресторана.
Villa Sumosan
Адрес: улица Бурденко, 3
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2 500 рублей
Горячие закуски
Креветки-попкорн — 690 рублей
Мясные гёдза — 460 рублей
Роллы
«Трюфель» — 690 рублей
«Калифорния» — 890 рублей
Робатаяки гриль
Стейк из палтуса — 1 250 рублей
Краб камчатский — 990 рублей
Горячие блюда
Шаварма (фарш из говядины и баранины с соусом) — 990 рублей
Рыбный кебаб — 890 рублей
Идея: Villa Sumosan отличается от предыдущих проектов Sumosan. В этот раз японская классическая кухня сочетается с блюдами средиземноморской кухни. В меню ресторана представлены как традиционные сашими и роллы, так и авторские суши, различные закуски и горячие блюда.
Шеф-повар: Идейным вдохновителем нового ресторана стал Бубкер Белкхит, бренд-шеф проектов Sumosan. За кухню в заведении отвечает московский шеф-повар Андрей Палесика. Барной картой занимается Владимир Колганов.
Интерьер: Интерьер заведения разработан Марией Жуковой. Здесь японский дизайн сочетается с бетоном, натуральным камнем и деревом. В ресторане 112 посадочных мест. На первом этаже находится открытый суши-бар, а на втором — открытая кухня с японским грилем робата. Весной планируется открыть веранду с японским садиком.
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