На Большой Дмитровке открылось новое заведение «Краснодар Бистро» от Тахира Холикбердиева. Об этом The Village рассказали представители бистро. 

«Краснодар Бистро»

Адрес: улица Большая Дмитровка, 9, строение 1

Время работы: с 12:00 до 00:00 

Средний чек: 1 000 рублей

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Горячие закуски

Пирожки с почками — 250 рублей

Кубанский пирог с рыбой — 490 рублей

Салаты

Салат с булгуром — 390 рублей

Салат с куриной грудкой — 390 рублей

Основные блюда 

Рыбные голубцы — 690 рублей

Ризотто из булгура — 350 рублей

Голубцы с нутрией — 550 рублей

Бургер — 490 рублей

Идея: По словам создателей, формат бистро был выбран, потому что он не ограничивает ни владельцев, ни шеф-повара. Некоторые продукты привозят из Краснодара и прочих южных областей. В меню — мясные и рыбные блюда, большой выбор закусок, винная карта и крафтовое пиво от краснодарских пивоварен.

Шеф-повар: Запустил проект краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев, который является основателем мясного ресторана «Скотина», кооператива «Кубанское мясо», ресторана «Южане» и мясной лавки «Ребро Адама». За кухню в бистро будет отвечать Юлия Кравцова, шеф-повар «Скотины». 

Интерьер: Интерьер лаконичный и сдержанный. Летом обещают открыть веранду. Сейчас в заведении два этажа, которые вмещают не менее 80 человек.  