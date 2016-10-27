На Большой Дмитровке открылось новое заведение «Краснодар Бистро» от Тахира Холикбердиева. Об этом The Village рассказали представители бистро.

«Краснодар Бистро»

Адрес: улица Большая Дмитровка, 9, строение 1 Время работы: с 12:00 до 00:00 Средний чек: 1 000 рублей Facebook

Горячие закуски Пирожки с почками — 250 рублей Кубанский пирог с рыбой — 490 рублей Салаты Салат с булгуром — 390 рублей Салат с куриной грудкой — 390 рублей Основные блюда Рыбные голубцы — 690 рублей Ризотто из булгура — 350 рублей Голубцы с нутрией — 550 рублей Бургер — 490 рублей

Идея: По словам создателей, формат бистро был выбран, потому что он не ограничивает ни владельцев, ни шеф-повара. Некоторые продукты привозят из Краснодара и прочих южных областей. В меню — мясные и рыбные блюда, большой выбор закусок, винная карта и крафтовое пиво от краснодарских пивоварен.

Шеф-повар: Запустил проект краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев, который является основателем мясного ресторана «Скотина», кооператива «Кубанское мясо», ресторана «Южане» и мясной лавки «Ребро Адама». За кухню в бистро будет отвечать Юлия Кравцова, шеф-повар «Скотины».

Интерьер: Интерьер лаконичный и сдержанный. Летом обещают открыть веранду. Сейчас в заведении два этажа, которые вмещают не менее 80 человек.