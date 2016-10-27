На Большой Дмитровке открылось бистро «Краснодар»
На Большой Дмитровке открылось новое заведение «Краснодар Бистро» от Тахира Холикбердиева. Об этом The Village рассказали представители бистро.
«Краснодар Бистро»
Адрес: улица Большая Дмитровка, 9, строение 1
Время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1 000 рублей
Горячие закуски
Пирожки с почками — 250 рублей
Кубанский пирог с рыбой — 490 рублей
Салаты
Салат с булгуром — 390 рублей
Салат с куриной грудкой — 390 рублей
Основные блюда
Рыбные голубцы — 690 рублей
Ризотто из булгура — 350 рублей
Голубцы с нутрией — 550 рублей
Бургер — 490 рублей
Идея: По словам создателей, формат бистро был выбран, потому что он не ограничивает ни владельцев, ни шеф-повара. Некоторые продукты привозят из Краснодара и прочих южных областей. В меню — мясные и рыбные блюда, большой выбор закусок, винная карта и крафтовое пиво от краснодарских пивоварен.
Шеф-повар: Запустил проект краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев, который является основателем мясного ресторана «Скотина», кооператива «Кубанское мясо», ресторана «Южане» и мясной лавки «Ребро Адама». За кухню в бистро будет отвечать Юлия Кравцова, шеф-повар «Скотины».
Интерьер: Интерьер лаконичный и сдержанный. Летом обещают открыть веранду. Сейчас в заведении два этажа, которые вмещают не менее 80 человек.
КомментарииПодписаться