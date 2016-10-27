На Автозаводской открылась кофейня OneBucks Coffee
На Автозаводской открылась первая кофейня OneBucks Coffee. Об этом
The Village рассказал оперативный директор кофейни Илья Емельянов.
OneBucks Coffee
Адрес: ул. Автозаводская, д. 13, стр. 1
Время работы: с 10:00 до 21:00
Средний чек: 1 доллар по текущему курсу
Эспрессо — 1 доллар
Капучино — 1 доллар за 250 миллилитров
Американо — 1 доллар за 250 миллилитров
Латте — 1 доллар за 250 миллилитров
Идея: Это первое заведение сети OneBucks Coffee. Идея заложена в названии: это «кофе за доллар». По словам Ильи Емельянова, хороший кофе не должен стоить дорого, поэтому в меню — кофе по цене 1 доллар США по текущему курсу Центрального банка. Курс каждый день обновляется на бегущей строке под меню. Кроме кофе, здесь продают сэндвичи, печенье, каши и выпечку.
Кто делает: За кофе в заведении отвечает сам Илья Емельянов.
Интерьер: Посадочных мест в кофейне нет, поскольку формат заведения рассчитан на «кофе с собой».
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