На Автозаводской открылась первая кофейня OneBucks Coffee. Об этом

The Village рассказал оперативный директор кофейни Илья Емельянов.

OneBucks Coffee

Адрес: ул. Автозаводская, д. 13, стр. 1 Время работы: с 10:00 до 21:00 Средний чек: 1 доллар по текущему курсу

Эспрессо — 1 доллар Капучино — 1 доллар за 250 миллилитров Американо — 1 доллар за 250 миллилитров Латте — 1 доллар за 250 миллилитров

Идея: Это первое заведение сети OneBucks Coffee. Идея заложена в названии: это «кофе за доллар». По словам Ильи Емельянова, хороший кофе не должен стоить дорого, поэтому в меню — кофе по цене 1 доллар США по текущему курсу Центрального банка. Курс каждый день обновляется на бегущей строке под меню. Кроме кофе, здесь продают сэндвичи, печенье, каши и выпечку.

Кто делает: За кофе в заведении отвечает сам Илья Емельянов.

Интерьер: Посадочных мест в кофейне нет, поскольку формат заведения рассчитан на «кофе с собой».