На Преображенской площади в Москве открылась бургерная Bear Burgers. Об этом The Village сообщил ее создатель Игорь Никулин. 

 Bear Burgers

Адрес: Преображенская площадь, 12

Время работы: с 09:00 до 21:00

Средний чек: 500 рублей

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Бургеры

«Свит-рэд» — 350 рублей

«Грибной пир» — 350 рублей

«Дон Корлеоне» — 350 рублей

Чизбургер — 250 рублей

«Сумасшедшая креветка» — 400 рублей

«Рэд Алерт» — 200 рублей

Идея: В меню заведения девять видов бургеров. Также можно заказать кофе, холодные напитки и пиво. По словам создателей, из-за того что недалеко расположен бизнес-центр, в меню добавили супы и салаты, хотя изначально планировалось, что меню будет целиком состоять из бургеров. Скоро обещают ввести ланчи и завтраки.

Шеф-повар: Все рецепты составлял создатель заведения Игорь Никулин. Готовит бургеры повар Лола Захидова.

Интерьер: В заведении 30 посадочных мест. 