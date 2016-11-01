На Преображенской площади в Москве открылась бургерная Bear Burgers. Об этом The Village сообщил ее создатель Игорь Никулин.

Bear Burgers

Адрес: Преображенская площадь, 12 Время работы: с 09:00 до 21:00 Средний чек: 500 рублей Facebook

Бургеры «Свит-рэд» — 350 рублей «Грибной пир» — 350 рублей «Дон Корлеоне» — 350 рублей Чизбургер — 250 рублей «Сумасшедшая креветка» — 400 рублей «Рэд Алерт» — 200 рублей

Идея: В меню заведения девять видов бургеров. Также можно заказать кофе, холодные напитки и пиво. По словам создателей, из-за того что недалеко расположен бизнес-центр, в меню добавили супы и салаты, хотя изначально планировалось, что меню будет целиком состоять из бургеров. Скоро обещают ввести ланчи и завтраки.

Шеф-повар: Все рецепты составлял создатель заведения Игорь Никулин. Готовит бургеры повар Лола Захидова.

Интерьер: В заведении 30 посадочных мест.