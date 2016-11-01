На Преображенской площади открылась бургерная Bear Burgers
На Преображенской площади в Москве открылась бургерная Bear Burgers. Об этом The Village сообщил ее создатель Игорь Никулин.
Bear Burgers
Адрес: Преображенская площадь, 12
Время работы: с 09:00 до 21:00
Средний чек: 500 рублей
Бургеры
«Свит-рэд» — 350 рублей
«Грибной пир» — 350 рублей
«Дон Корлеоне» — 350 рублей
Чизбургер — 250 рублей
«Сумасшедшая креветка» — 400 рублей
«Рэд Алерт» — 200 рублей
Идея: В меню заведения девять видов бургеров. Также можно заказать кофе, холодные напитки и пиво. По словам создателей, из-за того что недалеко расположен бизнес-центр, в меню добавили супы и салаты, хотя изначально планировалось, что меню будет целиком состоять из бургеров. Скоро обещают ввести ланчи и завтраки.
Шеф-повар: Все рецепты составлял создатель заведения Игорь Никулин. Готовит бургеры повар Лола Захидова.
Интерьер: В заведении 30 посадочных мест.
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