В «Аптекарском огороде» открылась «Даблби»
В «Аптекарском огороде» открылась кофейня «Даблби». Об этом The Village рассказали представители компании.
В меню классические напитки сети: лавандовый раф (350 рублей), харио (150 рублей) и флэт уайт (250 рублей). Кроме того, в кофейне представлены новые вкусы: шоколадный раф (350 рублей), кофейный чай (350 рублей) и фруктовые чаи — ежевичный (350 рублей) и «Шарлотка» (350 рублей).
К кофе и чаю гостям предлагают свежеиспеченные круассаны (150 рублей) и рогалики с вишней (150 рублей), а также низкокалорийные органические батончики Bite (150 рублей) и печенья Marc (от 150 рублей).
«Даблби»
Адрес: проспект Мира, 26, стр. 1
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
пн.-пт.: 08:00–22:00; сб.-вс.: 10:00–22:00
Средний счет: 500 рублей
Также в кофейне можно приобрести кофе в зернах разных сортов, травяные чаи и аксессуары для приготовления кофе альтернативными способами.
В будни с 08:00 до 11:00 в кофейне действует акция: черный кофе стоит 100 рублей, капучино — 150 рублей, флэт уайт — 200 рублей.
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