В «Аптекарском огороде» открылась кофейня «Даблби». Об этом The Village рассказали представители компании.

В меню классические напитки сети: лавандовый раф (350 рублей), харио (150 рублей) и флэт уайт (250 рублей). Кроме того, в кофейне представлены новые вкусы: шоколадный раф (350 рублей), кофейный чай (350 рублей) и фруктовые чаи — ежевичный (350 рублей) и «Шарлотка» (350 рублей).

К кофе и чаю гостям предлагают свежеиспеченные круассаны (150 рублей) и рогалики с вишней (150 рублей), а также низкокалорийные органические батончики Bite (150 рублей) и печенья Marc (от 150 рублей).