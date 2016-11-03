В Москве в субботу, 5 ноября, откроется вторая лапшичная сети Ramen House. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

 Ramen House

Адрес: улица Льва Толстого, 23, корпус 7

Время работы: с 10:00 до 23:00

Средний чек: 500 рублей 

 Facebook

Салат

Микс-салат овощной — 320 рублей

Салат с куриной печенью — 290 рублей

Салат с креветками васаби — 350 рублей

Рамен

Рамен со свининой — 280 рублей

Рамен с овощами — 280 рублей

Рамен с креветками — 330 рублей

Суширитто

Суширитто с курицей — 180 рублей

Суширитто овощи — 180 рублей

Суширитто с креветками — 230 рублей

Вок 

Вок с морепродуктами — 330 рублей

Вок с креветками — 330 рублей

Вок с курицей — 280 рублей

Идея: Ramen House начал с аренды окошка на маркете «Местной еды» год назад. Точка пользовалась популярностью у гостей и в итоге стала первым поп-ап-проектом «Местной еды», идея которого заключается в создании сети заведений со стрит-фудом по всей Москве. Сейчас это уже второе место сети, и теперь в меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд. 

Шеф-повар: Кухней руководит основатель проекта Дмитрий Носов.

Интерьер: В ресторане 38 посадочных мест. 