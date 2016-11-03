На улице Льва Толстого открывается второй Ramen House
В Москве в субботу, 5 ноября, откроется вторая лапшичная сети Ramen House. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Ramen House
Адрес: улица Льва Толстого, 23, корпус 7
Время работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: 500 рублей
Салат
Микс-салат овощной — 320 рублей
Салат с куриной печенью — 290 рублей
Салат с креветками васаби — 350 рублей
Рамен
Рамен со свининой — 280 рублей
Рамен с овощами — 280 рублей
Рамен с креветками — 330 рублей
Суширитто
Суширитто с курицей — 180 рублей
Суширитто овощи — 180 рублей
Суширитто с креветками — 230 рублей
Вок
Вок с морепродуктами — 330 рублей
Вок с креветками — 330 рублей
Вок с курицей — 280 рублей
Идея: Ramen House начал с аренды окошка на маркете «Местной еды» год назад. Точка пользовалась популярностью у гостей и в итоге стала первым поп-ап-проектом «Местной еды», идея которого заключается в создании сети заведений со стрит-фудом по всей Москве. Сейчас это уже второе место сети, и теперь в меню будут новые суширитто — большие роллы, заворачиваемые в один бутерброд.
Шеф-повар: Кухней руководит основатель проекта Дмитрий Носов.
Интерьер: В ресторане 38 посадочных мест.
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