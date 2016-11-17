Недалеко от станции метро «Бауманская» открылось вегетарианское кафе IWANT Cafe. Об этом The Village сообщили представители заведения.

IWANT Cafe

блюда Тыквенный суп на кокосовом молоке — 200 рублей Ролл с хумусом, авокадо и томатами — 250 рублей Сыроедческий торт тирамису — 330 рублей Салат из свеклы с козьим сыром — 180 рублей

ИДЕЯ: Основа меню — салаты, супы и роллы, а также фреши и смузи. По словам создателей, задачей кафе является делать вкусную и полезную вегетарианскую еду, которую можно взять с собой.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню отвечает Екатерина Петина, которая ведет кулинарный блог и владеет кейтеринговой компанией здорового питания. Владельцем и идейным вдохновителем IWANT является Яков Радченко.

ИНТЕРЬЕР: Кафе расположено в историческом подвале XVI века. Здесь есть зеленый газон, а на стенах сделаны граффити. Всего в заведении 15 посадочных мест.