Шампанерия Sparkling Dog открывается на улице Покровке. Летом шампанерия покинула помещение на дизайн-заводе «Флакон» и уже тогда обещала открыться через некоторое время на новом месте. Об этом The Village рассказал телеведущий Иван Васильев, который владеет заведением вместе с Еленой Снежко, работавшей раньше в рекламной индустрии, и бренд-шефом Еленой Кох.

Sparkling Dog

Адрес: ул. Покровка, 3/7 ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн.-чт.: с 12:00 до 00:00;

пт.-сб.: с 12:00 до последнего посетителя; в вс.: 12:00 до 22:00

FACEBOOK Средний счет: 700 рублей

Датский хот-дог — 150 рублей Чикаго хот-дог — 250 рублей Дальневосточный хот-дог — 650 рублей Breakfast хот-дог — 350 рублей Sparkling hot dog (подается в сете) —

1 500 рублей Российское игристое шампанское —

600 рублей за бутылку Французское шампанское —

8 000 рублей за бутылку

Идея: В названии заведения его владельцы соединили sparkling wine («игристое вино») и hot dog («хот-дог»). Соответственно, в Sparkling Dog подают различные виды хот-догов и наливают игристые вина. При этом в новом заведении обещают расширить ассортимент. «Мы хотим еще больше расширить выбор игристого, но сохранить нашу ценовую политику. У нас бокал стоит от 150 рублей, и люди берут бутылками. Ну и здесь гораздо больше места для танцев. Особая гордость — наша диджейка — само воплощение праздника и шампанского», — прокомментировал Васильев.

Шеф-повар: Бренд-шеф у заведения сменился. Теперь это Елена Кох, которая раньше стажировалась в мюнхенском ресторане Karner с двумя звездами Мишлен.

Интерьер: Новая шампанерия расположилась в старинном кирпичном особняке, который является памятником архитектуры. Здесь больше места, чем в старом помещении, однако интерьер сохранили в той же стилистике: кирпичные стены, украшенные современными элементами в стиле лофт.