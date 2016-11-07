На Пятницкой улице открылся новый паб от Pub Life Group (Lion's Head Pub, The Tipsy Pub, Tap & Barrel Pub, Punch & Judy Pub), получивший название O’Donoghue’s в честь одного из старейших пабов Ирландии. Об этом The Village рассказали представители заведения.

O’Donoghue’s

Адрес: ул. Пятницкая, 29 ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 12:00 до 23:45 FACEBOOK Средний счет: 1 500 рублей

Закуски Пикантные крылышки — 495 рублей Кесадилья с курицей — 395 рублей Глазированные ребра кабана — 585 рублей Начос «Чили» — 495 рублей Бургеры Бургер с мраморной говядиной — 525 рублей Бургер с бараниной — 525 рублей Стейки Филе миньон с болгарским перцем и кинзой — 825 рублей Нежные свиные стейки с домашней икрой из баклажанов — 725 рублей Горячие блюда Рулетики из телятины с творожным сыром и чечевицей — 675 рублей Жареное мясо теленка с картофельным кремом — 825 рублей Фрикадельки с мясным соусом и кускусом — 695 рублей Филе утки с пюре из цветной капусты и сладкой грушей — 675 рублей Филе сибаса с ореховым соусом — 775 рублей Разливное пиво британские, бельгийские, чешские, голландские сорта — от 295 до 455 рублей (за 0,5 литра) Бутылочное пиво — от 445 до 505 рублей (за 0,33 литра)

Идея: Дублинский тезка нового московского O’Donoghue’s существует с 1789 года и является одним из самых известных музыкальных пабов мира, так что авторы проекта решили перенести эту специфику в новое место. Из пива предлагают более 25 сортов, из закусок к нему можно заказать глазированные ребра кабана, сырные шарики с креветочным муссом и «Фиш энд чипс».

Шеф-повар: За кухню в московском O’Donoghue’s отвечает Юрий Нечаев, известный по проектам «Винвуд» и «Дорогая, я перезвоню».

Интерьер: Фасад московского паба полностью повторяет оформление дублинского O’Donoghue’s (для этого пришлось рушить стену и возводить вход заново), а всю мебель и детали интерьера привезли из Ирландии. В пабе четыре зала со своим функционалом — барная зона, кухня, секция для дегустации виски, а также сцена для музыкантов. Кроме того, на стене установлен трехметровый экран для спортивных трансляций.

