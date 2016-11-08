На Алтуфьевском шоссе открылся ресторан Corner Grill
На Алтуфьевском шоссе открылся мясной ресторан Corner Grill холдинга Iconfood. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Corner Grill
Адрес: Алтуфьевское шоссе, 16
Время работы: с 11:00 до 00:00
Средний чек: 1 000–1 200 рублей
Мясной корнер
Курица BBQ — 590 рублей
Говяжьи щечки — 580 рублей
Медальоны из говядины — 730 рублей
Рыбный корнер
Кальмары на гриле — 480 рублей
Фахитос с креветками — 670 рублей
Палтус с ризотто — 840 рублей
Острый корнер
Том-ям — 420 рублей
Креветки чили — 470 рублей
Чили-чизбургер — 470 рублей
Здоровый корнер
Тартар из тунца — 490 рублей
Брокколи на гриле — 200 рублей
Овощи вок — 360 рублей
Идея: Corner Grill — это мясной ресторан, в котором сочетаются блюда европейской, американской и паназиатской кухни. В меню — четыре раздела: мясной, рыбный, острый и здоровый. Также здесь подают вино, крафтовое пиво и приготовленные вручную десерты.
Кто делает: Это новый проект холдинга Iconfood, представленного в Москве сетью кафе UDC, бургер-баром Corner Burger и рестораном Black Market. За кухню отвечает Андрей Аронов. Меню Corner Grill разработали шеф-повара ресторанного холдинга Iconfood Павел Ларионов и Евгений Опенкин.
Интерьер: В оформлении сочетаются натуральные материалы: кожа, дерево и металл. В зале 120 посадочных мест.
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