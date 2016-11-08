На Алтуфьевском шоссе открылся мясной ресторан Corner Grill холдинга Iconfood. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Corner Grill

Адрес: Алтуфьевское шоссе, 16

Время работы: с 11:00 до 00:00 Средний чек: 1 000–1 200 рублей Facebook

Мясной корнер Курица BBQ — 590 рублей Говяжьи щечки — 580 рублей Медальоны из говядины — 730 рублей Рыбный корнер Кальмары на гриле — 480 рублей Фахитос с креветками — 670 рублей Палтус с ризотто — 840 рублей Острый корнер Том-ям — 420 рублей Креветки чили — 470 рублей Чили-чизбургер — 470 рублей Здоровый корнер Тартар из тунца — 490 рублей Брокколи на гриле — 200 рублей Овощи вок — 360 рублей

Идея: Corner Grill — это мясной ресторан, в котором сочетаются блюда европейской, американской и паназиатской кухни. В меню — четыре раздела: мясной, рыбный, острый и здоровый. Также здесь подают вино, крафтовое пиво и приготовленные вручную десерты.

Кто делает: Это новый проект холдинга Iconfood, представленного в Москве сетью кафе UDC, бургер-баром Corner Burger и рестораном Black Market. За кухню отвечает Андрей Аронов. Меню Corner Grill разработали шеф-повара ресторанного холдинга Iconfood Павел Ларионов и Евгений Опенкин.

Интерьер: В оформлении сочетаются натуральные материалы: кожа, дерево и металл. В зале 120 посадочных мест.

