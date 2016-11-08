На Алтуфьевском шоссе открылся мясной ресторан Corner Grill холдинга Iconfood. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

  Corner Grill

Адрес: Алтуфьевское шоссе, 16

Время работы: с 11:00 до 00:00

Средний чек: 1 000–1 200 рублей

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Мясной корнер

Курица BBQ  — 590 рублей

Говяжьи щечки — 580 рублей

Медальоны из говядины — 730 рублей

Рыбный корнер 

Кальмары на гриле — 480 рублей

Фахитос с креветками — 670 рублей

Палтус с ризотто — 840 рублей

Острый корнер 

Том-ям — 420 рублей

Креветки чили — 470 рублей

Чили-чизбургер — 470 рублей

Здоровый корнер 

Тартар из тунца — 490 рублей

Брокколи на гриле  — 200 рублей

Овощи вок — 360 рублей

Идея: Corner Grill — это мясной ресторан, в котором сочетаются блюда европейской, американской и паназиатской кухни. В меню — четыре раздела: мясной, рыбный, острый и здоровый. Также здесь подают вино, крафтовое пиво и приготовленные вручную десерты. 

Кто делает: Это новый проект холдинга Iconfood, представленного в Москве сетью кафе UDC, бургер-баром Corner Burger и рестораном Black Market. За кухню отвечает Андрей Аронов. Меню Corner Grill разработали шеф-повара ресторанного холдинга Iconfood Павел Ларионов и Евгений Опенкин.

Интерьер: В оформлении сочетаются натуральные материалы: кожа, дерево и металл. В зале 120 посадочных мест.