В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie
В торговом центре «Метрополис» открылся второй в Москве корнер с эклерами L'Eclair de Génie. Об этом The Village рассказали представители проекта.
L'Eclair de Génie
Адрес: Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4
Время работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: 700 рублей
эклеры (все по 350 рублей)
Фисташка-малина
Шоколадный
Карамель шу-шу
Пралине-миндаль
Маракуйя-малина
Земляничный
Шоколад-фисташка
Карамельный с солью
Кофе
Ваниль-пекан
Концепция L'Eclair de Génie появилась во Франции в 2012 году, в Москве первый корнер проекта открылся в начале октября в универмаге «Цветной». В ассортименте новой площадки — все осенние вкусы De Genie, включая самые популярные: фисташка-малина, пралине-миндаль, земляничный и карамельный. Также в продаже есть шоколад, паста и конфеты. В декабре ассортимент обновится, и появится рождественская продукция.
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