В торговом центре «Метрополис» открылся второй в Москве корнер с эклерами L'Eclair de Génie. Об этом The Village рассказали представители проекта.

L'Eclair de Génie

Адрес: Ленинградское шоссе, 16а, стр. 4 Время работы: с 10:00 до 23:00

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эклеры (все по 350 рублей) Фисташка-малина Шоколадный Карамель шу-шу Пралине-миндаль Маракуйя-малина Земляничный Шоколад-фисташка Карамельный с солью Кофе Ваниль-пекан

Концепция L'Eclair de Génie появилась во Франции в 2012 году, в Москве первый корнер проекта открылся в начале октября в универмаге «Цветной». В ассортименте новой площадки — все осенние вкусы De Genie, включая самые популярные: фисташка-малина, пралине-миндаль, земляничный и карамельный. Также в продаже есть шоколад, паста и конфеты. В декабре ассортимент обновится, и появится рождественская продукция.