На катке в парке Горького откроется греческое стрит-кафе Lucky Souvlaki. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

Lucky Souvlaki

АДРЕС: Крымский Вал, 9

Время работы: с 10:00 до 23:00

Средний чек: 600 рублей

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блюда

Пита с куриным шашлыком сувлаки и сыром фета — 250 рублей

Пита с сыром халуми на гриле — 350 рублей

Лепешка на гриле с баклажанами по-гречески — 350 рублей

Напитки

Горячий шоколад — 190 рублей

Глинтвейн — 200 рублей

Малиновый чай — 190 рублей

Имбирный чай — 190 рублей

ИДЕЯ: В зимней версии короткое меню с тремя видами греческих пит с разными начинками. Так, есть пита с куриным шашлыком сувлаки, пита с сыром халуми и пита с печеными баклажанами по-гречески. Сыры, оливковое масло и йогурт для соуса дзадзики закупаются на ферме выходцев из Греции. 

КТО ДЕЛАЕТ: Основатели проекта — Сергей и Евгения Доронины. 

ИНТЕРЬЕР: Домик Lucky Souvlaki расположен на подиуме фуд-корта катка на центральной аллее. Крышу украшает декоративная мельница с флажками.