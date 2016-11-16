На катке в парке Горького откроется Lucky Souvlaki
На катке в парке Горького откроется греческое стрит-кафе Lucky Souvlaki. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Lucky Souvlaki
АДРЕС: Крымский Вал, 9
Время работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: 600 рублей
блюда
Пита с куриным шашлыком сувлаки и сыром фета — 250 рублей
Пита с сыром халуми на гриле — 350 рублей
Лепешка на гриле с баклажанами по-гречески — 350 рублей
Напитки
Горячий шоколад — 190 рублей
Глинтвейн — 200 рублей
Малиновый чай — 190 рублей
Имбирный чай — 190 рублей
ИДЕЯ: В зимней версии короткое меню с тремя видами греческих пит с разными начинками. Так, есть пита с куриным шашлыком сувлаки, пита с сыром халуми и пита с печеными баклажанами по-гречески. Сыры, оливковое масло и йогурт для соуса дзадзики закупаются на ферме выходцев из Греции.
КТО ДЕЛАЕТ: Основатели проекта — Сергей и Евгения Доронины.
ИНТЕРЬЕР: Домик Lucky Souvlaki расположен на подиуме фуд-корта катка на центральной аллее. Крышу украшает декоративная мельница с флажками.
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