На катке в парке Горького откроется греческое стрит-кафе Lucky Souvlaki. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Lucky Souvlaki

АДРЕС: Крымский Вал, 9 Время работы: с 10:00 до 23:00 Средний чек: 600 рублей FACEBOOK

блюда Пита с куриным шашлыком сувлаки и сыром фета — 250 рублей Пита с сыром халуми на гриле — 350 рублей Лепешка на гриле с баклажанами по-гречески — 350 рублей Напитки Горячий шоколад — 190 рублей Глинтвейн — 200 рублей Малиновый чай — 190 рублей Имбирный чай — 190 рублей

ИДЕЯ: В зимней версии короткое меню с тремя видами греческих пит с разными начинками. Так, есть пита с куриным шашлыком сувлаки, пита с сыром халуми и пита с печеными баклажанами по-гречески. Сыры, оливковое масло и йогурт для соуса дзадзики закупаются на ферме выходцев из Греции.

КТО ДЕЛАЕТ: Основатели проекта — Сергей и Евгения Доронины.

ИНТЕРЬЕР: Домик Lucky Souvlaki расположен на подиуме фуд-корта катка на центральной аллее. Крышу украшает декоративная мельница с флажками.