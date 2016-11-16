На Тверском бульваре открылся второй проект True Cost — True Cost Live. Здесь, как и в первом месте сети, можно заказать блюда по себестоимости. Об этом The Village сообщили представители заведения.

True Cost Live

АДРЕС: Тверской бульвар, 24 Время работы: с 12:00 до 00:00 средний чек: 1 000 рублей FACEBOOK

Салаты Салат с лососем и свекольным мармеладом — 192,78 рубля Теплый салат из говядины — 137,28 рубля Деревенский салат с печеным картофелем — 47,10 рубля Супы Суп из бычьих хвостов — 98,87 рубля Домашняя куриная лапша — 38,71 рубля Гороховый крем-суп с копченостями — 35,58 рубля Гриль Рибай стейк — 231,10 рубля Филе миньон Black Angus — 224,02 рубля Тигровые креветки — 270,48 рубля Основные блюда Цыпленок терияки с мини-картофелем — 173,26 рубля Корейка барашка с овощами — 350,05 рубля Стейк лосося с пюре из цветной капусты — 387,30 рубля

ИДЕЯ: Концепция True Cost заключается в том, что гости платят за вход, а затем получают все блюда и напитки по себестоимости. Так, цена за вход в будние дни с 12:00 до 16:00 составляет от 100 до 150 рублей, а в остальное время — 500 рублей. В четверг c 18:00 до 00:00 вход обойдется в 700 рублей. В выходные вход будет стоить 500 и 700 рублей в зависимости от времени посещения. В меню можно найти морепродукты на гриле, стейки, гороховый крем-суп с копченостями, цыпленка терияки. В барной карте есть как авторские коктейли, так и классические.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню, как и в первом заведении True Cost, отвечает шеф-повар Артем Миненков. Коктейлями в баре занимается Юрий Прохоренко, ученик Александра Кана. Авторами идеи стали владелец баров Motel и Rolling Stone Александр Соркин, Илиодор Марач и Александр Кан, занимающиеся проектами «Никуда не едем», «Квартира», «Прожектор», K-Town.

ИНТЕРЬЕР: Ресторан находится в особняке на Тверском бульваре, где прежде работал бар «Керосин». В заведении 80 посадочных мест.

До конца ноября бар работает в тестовом режиме: в будни с 12:00 до 16:00 вход стоит 150 рублей, в остальное время — 500 рублей.