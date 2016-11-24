На «Парке культуры» открылся ресторан I Like Grill, который входит в холдинг Perelman People. Об этом The Village сообщили представители заведения.



I Like Grill

АДРЕС: ул. Льва Толстого, 18б Средний чек: 1 500 рублей FACEBOOK ВРЕМЯ РАБОТЫ: пн.-чт.: с 08:00 до 00:00, пт.: с 08:00 до 06:00, сб.: с 12:00 до 06:00, вс.: с 12:00 до 00:00

САЛАТЫ Салат со свиным окороком — 520 рублей Салат из нута с финиками и сельдереем — 470 рублей Салат из маринованных огурцов и маслят — 390 рублей

ГРИЛЬ Нога индейки в глазури из тамарина — 920 рублей Филе горной форели с пюре из цветной капусты — 870 рублей Стейк из курицы с брокколи и миндалем — 690 рублей

СУПЫ Похлебка с бычьими хвостами — 430 рублей Суп из цветной капусты с карри — 410 рублей

Суп с ягненком, машем и тархуном — 420 рублей

ИДЕЯ: Основа меню — блюда из мяса, приготовленные разными способами (запекание, копчение, томление, поджаривание и другие виды обработки). Создатели заведения соединили в одном месте два проекта: стрит-фуд-зону I Like Grill Daily и ресторанную I Like Grill.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню отвечает бренд-шеф ресторанного холдинга Дмитрий Париков. Шеф-поварами I Like Grill стали Владимир Девятайкин и Игорь Савин. За винную карту отвечают два сомелье: Лена Лебедева и Андрей Абрамов. Баром занимается Евгений Кателли. Идея заведения принадлежит владельцу ресторанного холдинга Perelman People Владимиру Перельману.

ИНТЕРЬЕР: Над дизайном I Like Grill работал архитектор и декоратор холдинга Perelman People Евгений Пожарский. Главным объектом интерьера стала открытая жаровня диаметром пять метров, выполненная из массивного металлокаркаса и 589 пластин.