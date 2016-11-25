В Никитском переулке открылось «ТелеБистро»
В Никитском переулке открылось кафе с итальянской кухней «Телебистро». Об этом The Village сообщил совладелец заведения Алексей Лукин.
«Телебистро»
АДРЕС: Никитский переулок, 7
время работы: c 9:00 до 22:00
Средний чек: 800 рублей
Супы
Суп с индейкой — 280 рублей
Чаудер — 360 рублей
Тосканский мясной суп — 320 рублей
Пицца
Паркетта — 490 рублей
Страчителла — 490 рублей
С тунцом — 490 рублей
Паста
Папарделле аматричана — 380 рублей
Феттучини с грибным рагу— 460 рублей
Спагетти с кебабом из индейки — 440 рублей
Завтраки
Домашний йогурт — 340 рублей
Яйца бенедикт — 440 рублей
Скрембл с грибным рагу — 360 рублей
ИДЕЯ: В основе меню пицца с разными начинками, завтраки, супы и пасты. В обеденное время действует скидка и подают бесплатные напитки. По словам представителя заведения, кафе рассчитано на быстрое обслуживание днем и возможность уютно посидеть вечером.
ШЕФ-ПОВАР: Меню разрабатывали бренд-шеф Александр Прошенков и фотограф и совладелец кафе Алексей Лукин.
ИНТЕРЬЕР: Это небольшое место, которое находится в сквере за зданием телеграфа. В кафе 16 столов на 36 посадочных мест, летом установят террасу.
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