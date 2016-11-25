В Никитском переулке открылось кафе с итальянской кухней «Телебистро». Об этом The Village сообщил совладелец заведения Алексей Лукин.

«Телебистро»

АДРЕС: Никитский переулок, 7

время работы: c 9:00 до 22:00

Средний чек: 800 рублей

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Супы

Суп с индейкой — 280 рублей

Чаудер — 360 рублей

Тосканский мясной суп — 320 рублей

Пицца

Паркетта — 490 рублей

Страчителла — 490 рублей

С тунцом  — 490 рублей

Паста

Папарделле аматричана  — 380 рублей

Феттучини с грибным рагу— 460 рублей

Спагетти с кебабом из индейки — 440 рублей

Завтраки

Домашний йогурт — 340 рублей

Яйца бенедикт — 440 рублей

Скрембл с грибным рагу — 360 рублей

ИДЕЯ: В основе меню пицца с разными начинками, завтраки, супы и пасты. В обеденное время действует скидка и подают бесплатные напитки. По словам представителя заведения, кафе рассчитано на быстрое обслуживание днем и возможность уютно посидеть вечером. 

ШЕФ-ПОВАР: Меню разрабатывали бренд-шеф Александр Прошенков и фотограф и совладелец кафе Алексей Лукин.

ИНТЕРЬЕР: Это небольшое место, которое находится в сквере за зданием телеграфа. В кафе 16 столов на 36 посадочных мест, летом установят террасу. 