В Никитском переулке открылось кафе с итальянской кухней «Телебистро». Об этом The Village сообщил совладелец заведения Алексей Лукин.

«Телебистро»

АДРЕС: Никитский переулок, 7 время работы: c 9:00 до 22:00 Средний чек: 800 рублей FACEBOOK

Супы Суп с индейкой — 280 рублей Чаудер — 360 рублей Тосканский мясной суп — 320 рублей Пицца Паркетта — 490 рублей Страчителла — 490 рублей С тунцом — 490 рублей Паста Папарделле аматричана — 380 рублей Феттучини с грибным рагу— 460 рублей Спагетти с кебабом из индейки — 440 рублей Завтраки Домашний йогурт — 340 рублей Яйца бенедикт — 440 рублей Скрембл с грибным рагу — 360 рублей

ИДЕЯ: В основе меню пицца с разными начинками, завтраки, супы и пасты. В обеденное время действует скидка и подают бесплатные напитки. По словам представителя заведения, кафе рассчитано на быстрое обслуживание днем и возможность уютно посидеть вечером.

ШЕФ-ПОВАР: Меню разрабатывали бренд-шеф Александр Прошенков и фотограф и совладелец кафе Алексей Лукин.

ИНТЕРЬЕР: Это небольшое место, которое находится в сквере за зданием телеграфа. В кафе 16 столов на 36 посадочных мест, летом установят террасу.