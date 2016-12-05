На Новослободской улице откроется ресторан «Спичка»
В середине декабря на Новослободской улице откроется ресторан «Спичка» от владельца ресторанов с тбилисской кухней «Батони» Тимура Куталадзе. Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Спичка»
АДРЕС: ул. Новослободская, 18
Время работы: с 11:30 до 00:00
Средний чек: 1 200 рублей
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 130–09–40
Горячие Закуски
Киш лорен с грибами — 360 рублей
Яичный салат с томатами — 365 рублей
Горячее аджапсандали с сыром — 375 рублей
Блюда на углях
Цыпленок по-мегрельски — 445 рублей
Кебаб из телятины и свинины — 435 рублей
Стейк из свиной корейки — 585 рублей
Холодные закуски
Салат с киви и лососем — 385 рублей
Аджапсандали по-грузински — 355 рублей
Салат овощной с говядиной и дайконом — 375 рублей
ИДЕЯ: По словам создателей, в заведении будет деревенская еда в современном исполнении. Основу меню составляют блюда на гриле и выпечка из дровяной печи. Блюда будут подаваться на пшеничных лепешках. Их обещают печь при посетителях. В винной карте будет более 25 позиций вин.
ШЕФ-ПОВАР: Кухню возглавит шеф-повар Федор Касьянов, работавший ранее в ресторанах «Дубрава» и Koonjoot. Создателем заведения является владелец ресторанов «Батони» Тимур Куталадзе.
ИНТЕРЬЕР: В заведении будет 45 посадочных мест. Мебель и двери выполнены из дерева, а на потолке висят световые инсталляции. В ресторане будет открытая кухня с дровяной печью и мангалом.
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