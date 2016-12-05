В середине декабря на Новослободской улице откроется ресторан «Спичка» от владельца ресторанов с тбилисской кухней «Батони» Тимура Куталадзе. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

 «Спичка»

АДРЕС: ул. Новослободская, 18

Время работы: с 11:30 до 00:00

Средний чек: 1 200 рублей

ТЕЛЕФОН: +7 (499) 130–09–40

Горячие Закуски

Киш лорен с грибами — 360 рублей

Яичный салат с томатами — 365 рублей

Горячее аджапсандали с сыром — 375 рублей

Блюда на углях

Цыпленок по-мегрельски — 445 рублей

Кебаб из телятины и свинины — 435 рублей

Стейк из свиной корейки — 585 рублей

Холодные закуски

Салат с киви и лососем — 385 рублей

Аджапсандали по-грузински — 355 рублей

Салат овощной с говядиной и дайконом — 375 рублей

ИДЕЯ: По словам создателей, в заведении будет деревенская еда в современном исполнении. Основу меню составляют блюда на гриле и выпечка из дровяной печи. Блюда будут подаваться на пшеничных лепешках. Их обещают печь при посетителях. В винной карте будет более 25 позиций вин.

ШЕФ-ПОВАР: Кухню возглавит шеф-повар Федор Касьянов, работавший ранее в ресторанах «Дубрава» и Koonjoot. Создателем заведения является владелец ресторанов «Батони» Тимур Куталадзе.

ИНТЕРЬЕР: В заведении будет 45 посадочных мест. Мебель и двери выполнены из дерева, а на потолке висят световые инсталляции. В ресторане будет открытая кухня с дровяной печью и мангалом.