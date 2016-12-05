На дизайн-заводе «Флакон» открылась кофейня 8/25. Об этом The Village сообщили представители кофейни. 

8/25

АДРЕС: ул. Большая Новодмитровская, 36, рядом со строением 1

Часы работы: с понедельника по пятницу — с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 21:00

Средний чек: 200–300 рублей

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Кофе

Двойной эспрессо  — 100 рублей

Капучино — 150 рублей

Кофе раф — 150 рублей

чай

Имбирный чай — 150 рублей

Облепиховый чай — 150 рублей

Пряный чай латте — 150 рублей

Десерты

Печенья — 50 рублей

Маффины — 50 рублей

Круассаны — 70 рублей

ИДЕЯ: По словам создателей, помимо классических напитков, здесь стараются делать акцент на новых рецептах «для тех, кто не боится экспериментировать и ищет что-то новое». Зерно для кофе используется от московских обжарщиков Coffee Owl Roasters. К напиткам в меню есть печенье, круассаны, сочники, маффины и сэндвичи. Также здесь будут предлагать «напиток месяца», вырученные средства от продажи которого пойдут в фонд «Нужна помощь».

КТО ДЕЛАЕТ: Основателями проекта являются сертифицированные бариста SCAE Елена и Стас Шеряковы. До этого они управляли кофейным корнером в магазине Frihet.

ИНТЕРЬЕР: Кофейня расположена в морском контейнере с панорамными окнами. 