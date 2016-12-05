На дизайн-заводе «Флакон» открылась кофейня 8/25. Об этом The Village сообщили представители кофейни.

8/25

АДРЕС: ул. Большая Новодмитровская, 36, рядом со строением 1 Часы работы: с понедельника по пятницу — с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 21:00 Средний чек: 200–300 рублей FACEBOOK

Кофе Двойной эспрессо — 100 рублей Капучино — 150 рублей Кофе раф — 150 рублей чай Имбирный чай — 150 рублей Облепиховый чай — 150 рублей Пряный чай латте — 150 рублей Десерты Печенья — 50 рублей Маффины — 50 рублей Круассаны — 70 рублей

ИДЕЯ: По словам создателей, помимо классических напитков, здесь стараются делать акцент на новых рецептах «для тех, кто не боится экспериментировать и ищет что-то новое». Зерно для кофе используется от московских обжарщиков Coffee Owl Roasters. К напиткам в меню есть печенье, круассаны, сочники, маффины и сэндвичи. Также здесь будут предлагать «напиток месяца», вырученные средства от продажи которого пойдут в фонд «Нужна помощь».

КТО ДЕЛАЕТ: Основателями проекта являются сертифицированные бариста SCAE Елена и Стас Шеряковы. До этого они управляли кофейным корнером в магазине Frihet.

ИНТЕРЬЕР: Кофейня расположена в морском контейнере с панорамными окнами.