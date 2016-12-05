На «Флаконе» открылась кофейня 8/25
На дизайн-заводе «Флакон» открылась кофейня 8/25. Об этом The Village сообщили представители кофейни.
8/25
АДРЕС: ул. Большая Новодмитровская, 36, рядом со строением 1
Часы работы: с понедельника по пятницу — с 08:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 21:00
Средний чек: 200–300 рублей
Кофе
Двойной эспрессо — 100 рублей
Капучино — 150 рублей
Кофе раф — 150 рублей
чай
Имбирный чай — 150 рублей
Облепиховый чай — 150 рублей
Пряный чай латте — 150 рублей
Десерты
Печенья — 50 рублей
Маффины — 50 рублей
Круассаны — 70 рублей
ИДЕЯ: По словам создателей, помимо классических напитков, здесь стараются делать акцент на новых рецептах «для тех, кто не боится экспериментировать и ищет что-то новое». Зерно для кофе используется от московских обжарщиков Coffee Owl Roasters. К напиткам в меню есть печенье, круассаны, сочники, маффины и сэндвичи. Также здесь будут предлагать «напиток месяца», вырученные средства от продажи которого пойдут в фонд «Нужна помощь».
КТО ДЕЛАЕТ: Основателями проекта являются сертифицированные бариста SCAE Елена и Стас Шеряковы. До этого они управляли кофейным корнером в магазине Frihet.
ИНТЕРЬЕР: Кофейня расположена в морском контейнере с панорамными окнами.
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