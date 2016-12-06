На заводе «Арма» открылась совместная площадка проектов Meating и «7 сэндвичей». Об этом The Village рассказал представитель нового места Алексей Лукин.

Meating и «7 сэндвичей»

АДРЕС: Нижний сусальный переулок, 5, стр. 2 Время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 23:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 23:00 Средний чек: 600 рублей Сайт

Бургеры С яйцом и беконом — 350 рублей С белыми грибами и брусникой — 350 рублей Классический с перцем — 350 рублей Блю чиз с луковым конфитюром — 350 рублей Вегетарианский из нута — 350 рублей сэндвичи Индейка с томатом — 200 рублей Тунец, яблоко, фасоль — 220 рублей Запеченные овощи с тхиной — 220 рублей Яйцо, сыр, томат — 160 рублей Ростбиф, луковый конфитюр — 250 рублей

ИДЕЯ: Это флагманское кафе, в котором объединены два проекта – «7 сэндвичей» и Meating. Меню повторяет то, что действует в других точках сетей. В нем около 10 видов сэндвичей, в также несколько супов и салатов, который меняются каждый день. Позже меню дополнят мясом на гриле. Кофе предоставляет московский обжарщик Garage project.

ИНТЕРЬЕР: Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная. Нам интерьером работало архитектурное бюро Archelp. Они использовали в оформлении дерево и бетон. В заведении 40 посадочных мест.