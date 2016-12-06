На «Арме» открылись Meating и «7 сэндвичей»
На заводе «Арма» открылась совместная площадка проектов Meating и «7 сэндвичей». Об этом The Village рассказал представитель нового места Алексей Лукин.
Meating и «7 сэндвичей»
АДРЕС: Нижний сусальный переулок, 5, стр. 2
Время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 23:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 23:00
Средний чек: 600 рублей
Бургеры
С яйцом и беконом — 350 рублей
С белыми грибами и брусникой — 350 рублей
Классический с перцем — 350 рублей
Блю чиз с луковым конфитюром — 350 рублей
Вегетарианский из нута — 350 рублей
сэндвичи
Индейка с томатом — 200 рублей
Тунец, яблоко, фасоль — 220 рублей
Запеченные овощи с тхиной — 220 рублей
Яйцо, сыр, томат — 160 рублей
Ростбиф, луковый конфитюр — 250 рублей
ИДЕЯ: Это флагманское кафе, в котором объединены два проекта – «7 сэндвичей» и Meating. Меню повторяет то, что действует в других точках сетей. В нем около 10 видов сэндвичей, в также несколько супов и салатов, который меняются каждый день. Позже меню дополнят мясом на гриле. Кофе предоставляет московский обжарщик Garage project.
ИНТЕРЬЕР: Это седьмое кафе сэндвичей и вторая бургерная. Нам интерьером работало архитектурное бюро Archelp. Они использовали в оформлении дерево и бетон. В заведении 40 посадочных мест.
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