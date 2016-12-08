В саду имени Баумана открылась кофейня Hype. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Hype

Напитки Латте — 200 рублей «Лампа» — 300 рублей «Мятный лакей» — 350 рублей «Джек Тыква» — 350 рублей Ананасовый экспресс — 350 рублей Просто черный кофе — 150 рублей Какао — 200 рублей Смузи — 250 рублей



ИДЕЯ: Концепция кафе — постоянное изменение и обновление меню. Зерна для кофейных напитков обжариваются раз в два дня. В меню есть «лампы» — это чайно-молочные напитки, которые готовятся на смесях от David Rio. В заведении действует система ограниченного тиража блюд. Так, сейчас в кофейне есть 30 порций смузи в пакетиках для крови и около 100 порций салатов на основе кукурузных чипсов начос. После того как они закончатся, в меню появятся новые позиции.

КТО ДЕЛАЕТ: Идея и концепция меню принадлежат Александру Елфимову. Приготовление напитков находится под руководством Евгении Бойко.

ИНТЕРЬЕР: У кофейни общее пространство с проектом Maverick 3.0, но в зоне кофейни также есть восемь посадочных мест.