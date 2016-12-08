В саду имени Баумана открылась кофейня Hype
В саду имени Баумана открылась кофейня Hype. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Hype
АДРЕС: ул. Новая Басманная, 16, стр. 8
Время работы: с 11:00 до 22:00
средний чек: 500 рублей
Напитки
Латте — 200 рублей
«Лампа» — 300 рублей
«Мятный лакей» — 350 рублей
«Джек Тыква» — 350 рублей
Ананасовый экспресс — 350 рублей
Просто черный кофе — 150 рублей
Какао — 200 рублей
Смузи — 250 рублей
ИДЕЯ: Концепция кафе — постоянное изменение и обновление меню. Зерна для кофейных напитков обжариваются раз в два дня. В меню есть «лампы» — это чайно-молочные напитки, которые готовятся на смесях от David Rio. В заведении действует система ограниченного тиража блюд. Так, сейчас в кофейне есть 30 порций смузи в пакетиках для крови и около 100 порций салатов на основе кукурузных чипсов начос. После того как они закончатся, в меню появятся новые позиции.
КТО ДЕЛАЕТ: Идея и концепция меню принадлежат Александру Елфимову. Приготовление напитков находится под руководством Евгении Бойко.
ИНТЕРЬЕР: У кофейни общее пространство с проектом Maverick 3.0, но в зоне кофейни также есть восемь посадочных мест.
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