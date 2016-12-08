На Маросейке в середине декабря откроется бургерная Burger Heroes. Об этом сообщили представители бургерной.

Burger Heroes

АДРЕС: ул. Маросейка, 2 Время работы: с 10:00 до 00:00 средний чек: 700 рублей FACEBOOK

Тип блюда «Черная мамба» с беконом и вишней на черной булочке — 350 рублей Классический чизбургер с сыром чеддер «007» — 250 рублей «Бэд Бро» с острым перечным соусом и сладким ялтинским луком — 300 рублей Бургер с куриной котлетой на ржаной булочке — 250 рублей Закуски Картофель фри — 150 рублей Батат фри — 200 рублей Напитки «Лимон-лайм» — 150 рублей «Смородина-базилик»— 150 рублей

ИДЕЯ: Здесь, так же как и в других заведениях сети, подают авторские бургеры от шеф-повара Петра Рабчевского и бренд-шефа Кирилла Кузнецова. Все бургеры идут с котлетой из мраморной говядины Black Angus. Специально для бургерной на Маросейке придумывают бургер, который будет сочетаться с вином. Название бургера и его состав станут известны после открытия. Кроме того, в меню на постоянной основе прибавится бургер с куриной котлетой на ржаной булочке.

КТО ДЕЛАЕТ: Владельцы бургерной открывают ее вместе с основателями «Чайхоны № 1» братьями Васильчук и проектом «Местная еда».

ИНТЕРЬЕР: По словам представителей заведения, интерьер будет максимально простым и лаконичным, потому что команде важнее «держать цены». На стенах оставили историческую кладку XIX века. В новой бургерной будет 80 посадочных мест.

В Burger Heroes также сообщили, что под Новый год откроется еще одна бургерная. Она расположится в кинотеатре «Россия». В новой точке, рассчитанной на 110 посадочных мест, будет специальное расширенное меню.