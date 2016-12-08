На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection
На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Cheese connection
АДРЕС: ул. Лесная, 9
время работы: с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2 000 рублей
сыр с чем-то
Черная страчателла с крабом, папайей и авокадо — 710 рублей
Запеченный камамбер с фокаччей и грибами в азиатском стиле — 750 рублей
Ризотто с камамбером, маскарпоне и чипсами из пармезана— 550 рублей
Трюфельная буррата с тальятелле «Карбонара» — 590 рублей
Что-то с сыроми
Тартар из говядины с подкопченным сыром и винегретом из белых грибов — 440 рублей
Открытый пирог с тревизо, помидорами и стружкой бастурмы — 540 рублей
Крем-суп из батата со страчателлой и апельсином — 390 рублей
Мидии в соусе из сыра с голубой плесенью — 790 рублей
Без сыра вообще
Лосось с жареным шпинатом — 930 рублей
Судак с кенийской фасолью — 690 рублей
Утиная грудка с пряным пюре — 550 рублей
Напитки
Клюквенный пунш — 470 рублей
Глинтвейн — 390 рублей
Грог — 390 рублей
ИДЕЯ: В меню три главных раздела, которые называются «Сыр с чем-то», «Что-то с сыром» и «Без сыра вообще». Также в меню — авторская «Буррата» с крабом, с инжиром, с трюфелем, которую разработали специально для этого заведения. При ресторане работает сыроварня, на которой производятся сыр халуми, черная страчателла и сладкая моцарелла.
ШЕФ-ПОВАР: За кухню отвечает шеф-повар Алексей Айзен. Работу сыроварни контролирует Евгений Золотарев. Винную карту составляла Елена Догузовая. Автором концепции стала Ирина Ходзинская.
ИНТЕРЬЕР: Зал условно разделен на три зоны. В основе интерьера — грубые формы, бетон, светильники, напечатанные на 3D-принтере, и большие окна. Всего в ресторане 130 посадочных мест.
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