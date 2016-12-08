На Лесной улице открылся сырный ресторан Cheese Connection. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Cheese connection

АДРЕС: ул. Лесная, 9 время работы: с 12:00 до 00:00 Средний чек: 2 000 рублей FACEBOOK

сыр с чем-то Черная страчателла с крабом, папайей и авокадо — 710 рублей Запеченный камамбер с фокаччей и грибами в азиатском стиле — 750 рублей Ризотто с камамбером, маскарпоне и чипсами из пармезана— 550 рублей Трюфельная буррата с тальятелле «Карбонара» — 590 рублей Что-то с сыроми Тартар из говядины с подкопченным сыром и винегретом из белых грибов — 440 рублей Открытый пирог с тревизо, помидорами и стружкой бастурмы — 540 рублей Крем-суп из батата со страчателлой и апельсином — 390 рублей Мидии в соусе из сыра с голубой плесенью — 790 рублей Без сыра вообще Лосось с жареным шпинатом — 930 рублей Судак с кенийской фасолью — 690 рублей Утиная грудка с пряным пюре — 550 рублей Напитки Клюквенный пунш — 470 рублей Глинтвейн — 390 рублей Грог — 390 рублей

ИДЕЯ: В меню три главных раздела, которые называются «Сыр с чем-то», «Что-то с сыром» и «Без сыра вообще». Также в меню — авторская «Буррата» с крабом, с инжиром, с трюфелем, которую разработали специально для этого заведения. При ресторане работает сыроварня, на которой производятся сыр халуми, черная страчателла и сладкая моцарелла.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню отвечает шеф-повар Алексей Айзен. Работу сыроварни контролирует Евгений Золотарев. Винную карту составляла Елена Догузовая. Автором концепции стала Ирина Ходзинская.

ИНТЕРЬЕР: Зал условно разделен на три зоны. В основе интерьера — грубые формы, бетон, светильники, напечатанные на 3D-принтере, и большие окна. Всего в ресторане 130 посадочных мест.