На Кутузовском проспекте открылась севичерия Latinos ресторатора Александра Раппопорта. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

Latinos

АДРЕС: Кутузовский проспект, 2/1, стр. 6

Время работы: с 12:00 до 02:00, 

Средний чек: 2 000 рублей

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севиче

Севиче из чилийского сибаса в соусе Сангритта — 990 рублей

Никкей севиче из гребешка с васаби соусом — 740 рублей

Перуанское классическое севиче с сибасом и кукурузой Канча — 420 рублей

Ореховое севиче из тунца, авокадо и киноа — 380 рублей

Тирадито из краба с соусом том-ям и ликером Гранд Марнье — 1 300 рублей

Севиче из лосося с кукурузой Канча, бататом, авокадо и соусом Рокот — 540 рублей

Горячее севиче с кальмарами и каракатицей, зеленой сальсой и кинзой — 490 рублей

Грузинское севиче – киндзмари из каспийской севрюги — 960 рублей

Рыба

Чилийский сибас — 1 900 рублей

Фахитос с креветками — 980 рублей

Филе дорадо с сальсой — 980 рублей

Креветки тушеные в текиле — 980 рублей

мясо

Фахитос из фланк-стейка — 980 рублей

Бразильский пиканья-стейк — 1 200 рублей

Стейк мачете — 980 рублей

Говяжьи шорт рибс — 980 рублей

ИДЕЯ: По словам представителей заведения,  основной идеей было объеденить в одной точке перуанскую гастрономию и бар с большой коллекцией текилы и рома. Акцент сделан на классическое перуанское блюдо — севиче. Всего в меню можно найти 30 разновидностей этого блюда. Кроме того, для маринадов и соусов из Латинской Америки привезли специальные виды местных соусов.

Кто делает: Заведение открыл ресторатор Александр Раппопорт. Имя шефа пока держится в секрете. 

ИНТЕРЬЕР: Раньше здесь был ресторан «Латинский квартал», часть его интерьера сохранилась. Из нового — большие люстры и стол 7 метров на 20 человек. Всего в заведении 140 посадочных мест. 