На Кутузовском проспекте открылась севичерия Latinos ресторатора Александра Раппопорта. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Latinos

севиче Севиче из чилийского сибаса в соусе Сангритта — 990 рублей Никкей севиче из гребешка с васаби соусом — 740 рублей Перуанское классическое севиче с сибасом и кукурузой Канча — 420 рублей Ореховое севиче из тунца, авокадо и киноа — 380 рублей Тирадито из краба с соусом том-ям и ликером Гранд Марнье — 1 300 рублей Севиче из лосося с кукурузой Канча, бататом, авокадо и соусом Рокот — 540 рублей Горячее севиче с кальмарами и каракатицей, зеленой сальсой и кинзой — 490 рублей Грузинское севиче – киндзмари из каспийской севрюги — 960 рублей Рыба Чилийский сибас — 1 900 рублей Фахитос с креветками — 980 рублей Филе дорадо с сальсой — 980 рублей Креветки тушеные в текиле — 980 рублей мясо Фахитос из фланк-стейка — 980 рублей Бразильский пиканья-стейк — 1 200 рублей Стейк мачете — 980 рублей Говяжьи шорт рибс — 980 рублей

ИДЕЯ: По словам представителей заведения, основной идеей было объеденить в одной точке перуанскую гастрономию и бар с большой коллекцией текилы и рома. Акцент сделан на классическое перуанское блюдо — севиче. Всего в меню можно найти 30 разновидностей этого блюда. Кроме того, для маринадов и соусов из Латинской Америки привезли специальные виды местных соусов.

Кто делает: Заведение открыл ресторатор Александр Раппопорт. Имя шефа пока держится в секрете.

ИНТЕРЬЕР: Раньше здесь был ресторан «Латинский квартал», часть его интерьера сохранилась. Из нового — большие люстры и стол 7 метров на 20 человек. Всего в заведении 140 посадочных мест.