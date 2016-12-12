На Кутузовском открылась севичерия Latinos
На Кутузовском проспекте открылась севичерия Latinos ресторатора Александра Раппопорта. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Latinos
АДРЕС: Кутузовский проспект, 2/1, стр. 6
Время работы: с 12:00 до 02:00,
Средний чек: 2 000 рублей
севиче
Севиче из чилийского сибаса в соусе Сангритта — 990 рублей
Никкей севиче из гребешка с васаби соусом — 740 рублей
Перуанское классическое севиче с сибасом и кукурузой Канча — 420 рублей
Ореховое севиче из тунца, авокадо и киноа — 380 рублей
Тирадито из краба с соусом том-ям и ликером Гранд Марнье — 1 300 рублей
Севиче из лосося с кукурузой Канча, бататом, авокадо и соусом Рокот — 540 рублей
Горячее севиче с кальмарами и каракатицей, зеленой сальсой и кинзой — 490 рублей
Грузинское севиче – киндзмари из каспийской севрюги — 960 рублей
Рыба
Чилийский сибас — 1 900 рублей
Фахитос с креветками — 980 рублей
Филе дорадо с сальсой — 980 рублей
Креветки тушеные в текиле — 980 рублей
мясо
Фахитос из фланк-стейка — 980 рублей
Бразильский пиканья-стейк — 1 200 рублей
Стейк мачете — 980 рублей
Говяжьи шорт рибс — 980 рублей
ИДЕЯ: По словам представителей заведения, основной идеей было объеденить в одной точке перуанскую гастрономию и бар с большой коллекцией текилы и рома. Акцент сделан на классическое перуанское блюдо — севиче. Всего в меню можно найти 30 разновидностей этого блюда. Кроме того, для маринадов и соусов из Латинской Америки привезли специальные виды местных соусов.
Кто делает: Заведение открыл ресторатор Александр Раппопорт. Имя шефа пока держится в секрете.
ИНТЕРЬЕР: Раньше здесь был ресторан «Латинский квартал», часть его интерьера сохранилась. Из нового — большие люстры и стол 7 метров на 20 человек. Всего в заведении 140 посадочных мест.
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