На Новом Арбате открылась семейная кондитерская Cupcake Story. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Cupcake story

АДРЕС: Новый Арбат, 21 Время работы: с 12:00 до 00:00 Средний чек: 500–700 рублей FACEBOOK

Десерты Пирожное «Трухлявый пень» — 260 рублей Капкейк апельсин-шоколад — 200 рублей Эклер ягодный — 250 рублей Пирожное «Красный бархат» — 260 рублей Крем-чиз шоколад — 200 рублей Пряничный вишневый рулет — 125 рублей Круассан с шоколадом — 140 рублей Капкейк мята-шоколад — 200 рублей



ИДЕЯ: В кондитерской создают дизайнерские капкейки и десерты. В меню более 50 позиций. По словам представителей, для приготовления используются натуральные ингредиенты: масло, молоко и йогурт, сливки, фрукты и фруктовые пюре, орехи и ягоды, просеянная мука, шоколад и какао. В меню есть свежая выпечка, эклеры, капкейки, торты.

ШЕФ-ПОВАР: Шеф-кондитером заведения является Маргарита Каламина. Проект запустили певец Сергея Жуков и его жена Регина Бурд.

ИНТЕРЬЕР: Кондитерская открылась на территории Food Market 21. За стойкой корнера 13 посадочных мест, в зале три столика на двоих.