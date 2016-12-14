В «Афимолле» открылся бар-ресторан Steak It Easy
На пятом центре торгового центра «Афимолл» открылся бар-ресторан Steak It Easy. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Steak It Easy
АДРЕС: Пресненская наб., 2
Время работы: с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00
Средний чек: 1 000 рублей
Стейки
Стейк пиканья — 600 рублей
Стейк рибай прайм — 1 600 рублей
Стейк скерт — 600 рублей
Бургеры
Бургер из мраморной говядины — 380 рублей
Бургер из баранины — 480 рублей
Бургер с куриным филе — 280 рублей
Супы
Суп-пюре из цветной капусты — 170 рублей
Суп из трески с горгонзолой — 250 рублей
Суп из чечевицы с говядиной — 280 рублей
Рыба
Стейк лосося на кедровой доске — 500 рублей
Филе трески — 350 рублей
Котлета из щуки — 300 рублей
ИДЕЯ: Основное меню состоит из семи разделов: «Супы», «Стейки», «Бургеры», «Рыба», «Салаты», «Гарниры» и «Десерты». В каждом представлено по три блюда. По словам представителей, такая концепция короткого и понятного меню выбрана из-за близости делового центра и рассчитана на деловой обед. Ежедневно с 18:00 до 24:00 в ресторане действует еще одно шеф-меню а-ля карт, в котором собраны более сложные авторские блюда — например, кекс из манки с маслом из фуа-гра, форель с цветной капустой и фаланги краба.
ШЕФ-ПОВАР: Бренд-шефом проекта стал австралиец Сэбби Кэньон, который работал в таких заведениях, как Lesartists, «Воронеж», 354 Exclusive Height. Барное меню составили бартендеры Роман Портнов и Илья Доронин. Заведение является новым проектом Алексея и Дмитрия Васильчуков и компании Simple.
ИНТЕРЬЕР: Над дизайном работало архитектурное бюро MMZ. В основе интерьера — функциональность и комфорт. Акцент сделан на длинной барной стойке и световой металлической конструкции над ней. Каждые два метра столешницы оборудованы кранами с вином. В заведении 175 посадочных мест.
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