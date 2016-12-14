На пятом центре торгового центра «Афимолл» открылся бар-ресторан Steak It Easy. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

Steak It Easy

АДРЕС: Пресненская наб., 2

Время работы: с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00

Средний чек: 1 000 рублей

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Стейки

Стейк пиканья — 600 рублей

Стейк рибай прайм — 1 600 рублей

Стейк скерт — 600 рублей

Бургеры

Бургер из мраморной говядины — 380 рублей

Бургер из баранины — 480 рублей

Бургер с куриным филе — 280 рублей

Супы

Суп-пюре из цветной капусты — 170 рублей

Суп из трески с горгонзолой — 250 рублей

Суп из чечевицы с говядиной — 280 рублей

Рыба

Стейк лосося на кедровой доске — 500 рублей

Филе трески — 350 рублей

Котлета из щуки — 300 рублей

ИДЕЯ: Основное меню состоит из семи разделов: «Супы», «Стейки», «Бургеры», «Рыба», «Салаты», «Гарниры» и «Десерты». В каждом представлено по три блюда. По словам представителей, такая концепция короткого и понятного меню выбрана из-за близости делового центра и рассчитана на деловой обед. Ежедневно с 18:00 до 24:00 в ресторане действует еще одно шеф-меню а-ля карт, в котором собраны более сложные авторские блюда — например, кекс из манки с маслом из фуа-гра, форель с цветной капустой и фаланги краба.

ШЕФ-ПОВАР: Бренд-шефом проекта стал австралиец Сэбби Кэньон, который работал в таких заведениях, как Lesartists, «Воронеж», 354 Exclusive Height. Барное меню составили бартендеры Роман Портнов и Илья Доронин. Заведение является новым проектом Алексея и Дмитрия Васильчуков и компании Simple.  

ИНТЕРЬЕР: Над дизайном работало архитектурное бюро MMZ. В основе интерьера — функциональность и комфорт. Акцент сделан на длинной барной стойке и световой металлической конструкции над ней. Каждые два метра столешницы оборудованы кранами с вином. В заведении 175 посадочных мест. 