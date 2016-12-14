На пятом центре торгового центра «Афимолл» открылся бар-ресторан Steak It Easy. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Steak It Easy

АДРЕС: Пресненская наб., 2 Время работы: с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 23:00 Средний чек: 1 000 рублей FACEBOOK

Стейки Стейк пиканья — 600 рублей Стейк рибай прайм — 1 600 рублей Стейк скерт — 600 рублей Бургеры Бургер из мраморной говядины — 380 рублей Бургер из баранины — 480 рублей Бургер с куриным филе — 280 рублей Супы Суп-пюре из цветной капусты — 170 рублей Суп из трески с горгонзолой — 250 рублей Суп из чечевицы с говядиной — 280 рублей Рыба Стейк лосося на кедровой доске — 500 рублей Филе трески — 350 рублей Котлета из щуки — 300 рублей

ИДЕЯ: Основное меню состоит из семи разделов: «Супы», «Стейки», «Бургеры», «Рыба», «Салаты», «Гарниры» и «Десерты». В каждом представлено по три блюда. По словам представителей, такая концепция короткого и понятного меню выбрана из-за близости делового центра и рассчитана на деловой обед. Ежедневно с 18:00 до 24:00 в ресторане действует еще одно шеф-меню а-ля карт, в котором собраны более сложные авторские блюда — например, кекс из манки с маслом из фуа-гра, форель с цветной капустой и фаланги краба.

ШЕФ-ПОВАР: Бренд-шефом проекта стал австралиец Сэбби Кэньон, который работал в таких заведениях, как Lesartists, «Воронеж», 354 Exclusive Height. Барное меню составили бартендеры Роман Портнов и Илья Доронин. Заведение является новым проектом Алексея и Дмитрия Васильчуков и компании Simple.

ИНТЕРЬЕР: Над дизайном работало архитектурное бюро MMZ. В основе интерьера — функциональность и комфорт. Акцент сделан на длинной барной стойке и световой металлической конструкции над ней. Каждые два метра столешницы оборудованы кранами с вином. В заведении 175 посадочных мест.