На «Красном Октябре» откроется «Сыроварня»
На «Красном Октябре» открывается новый ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня». Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Сыроварня Октябрь»
АДРЕС: бизнес-парк «Красный Октябрь», Берсеневский пер., 2, стр. 1
Время работы: с 12:00 до 00:00
Телефон: +7 (495) 645–38–88
Средний чек: 2 000 рублей
блюда
Пицца с запеченными овощами — 650 рублей
Фокачча с бурратой и помидорами — 600 рублей
Брускетта с индейкой — 550 рублей
Буррата на печеном перце — 600 рублей
Запеченная качотта — 750 рублей
Салат из молодого шпината с хурмой — 450 рублей
Сырный суп с беконом — 450 рублей
Страчателла с рукколой — 650 рублей
Котлеты из щуки со сметаной — 650 рублей
ИДЕЯ: Заведение позиционируется как «деревенский ресторан» со своей собственной сыроварней. В ней по итальянским технологиям сыровары будут производить мягкие сыры: моцареллу, буррату, страчателлу, качотту и рикотту.
ШЕФ-ПОВАР: Бренд-шефом ресторана является Сергей Носов. Он также является бренд-шефом в первой «Сыроварне».
ИНТЕРЬЕР: В заведении соблюден тот же стиль, что и в ресторане на Бадаевском заводе. Здесь будет открытая кухня и отдельный VIP-зал. В ресторане 153 посадочных места.
КомментарииПодписаться