На «Красном Октябре» открывается новый ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня». Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Сыроварня Октябрь»

блюда Пицца с запеченными овощами — 650 рублей Фокачча с бурратой и помидорами — 600 рублей Брускетта с индейкой — 550 рублей Буррата на печеном перце — 600 рублей Запеченная качотта — 750 рублей Салат из молодого шпината с хурмой — 450 рублей Сырный суп с беконом — 450 рублей Страчателла с рукколой — 650 рублей Котлеты из щуки со сметаной — 650 рублей

ИДЕЯ: Заведение позиционируется как «деревенский ресторан» со своей собственной сыроварней. В ней по итальянским технологиям сыровары будут производить мягкие сыры: моцареллу, буррату, страчателлу, качотту и рикотту.

ШЕФ-ПОВАР: Бренд-шефом ресторана является Сергей Носов. Он также является бренд-шефом в первой «Сыроварне».

ИНТЕРЬЕР: В заведении соблюден тот же стиль, что и в ресторане на Бадаевском заводе. Здесь будет открытая кухня и отдельный VIP-зал. В ресторане 153 посадочных места.