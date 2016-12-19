 На «Красном Октябре» открывается новый ресторан Аркадия Новикова «Сыроварня». Об этом The Village сообщили представители заведения. 

«Сыроварня Октябрь»

АДРЕС: бизнес-парк «Красный Октябрь», Берсеневский пер., 2, стр. 1

Время работы: с 12:00 до 00:00

Телефон: +7 (495) 645–38–88

Средний чек: 2 000 рублей

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блюда

Пицца с запеченными овощами — 650 рублей

Фокачча с бурратой и помидорами — 600 рублей

Брускетта с индейкой — 550 рублей

Буррата на печеном перце — 600 рублей

Запеченная качотта — 750 рублей

Салат из молодого шпината с хурмой — 450 рублей

Сырный суп с беконом — 450 рублей

Страчателла с рукколой — 650 рублей

Котлеты из щуки со сметаной — 650 рублей

ИДЕЯ: Заведение позиционируется как «деревенский ресторан» со своей собственной сыроварней. В ней по итальянским технологиям сыровары будут производить мягкие сыры: моцареллу, буррату, страчателлу, качотту и рикотту. 

ШЕФ-ПОВАР: Бренд-шефом ресторана является Сергей Носов. Он также является бренд-шефом в первой «Сыроварне».

ИНТЕРЬЕР: В заведении соблюден тот же стиль, что и в ресторане на Бадаевском заводе. Здесь будет открытая кухня и отдельный VIP-зал. В ресторане 153 посадочных места. 