В «Меге Химки» открылся ресторан The Local Chefs. Об этом The Village сообщили представители заведения.

The Local Chefs

АДРЕС: Ленинградская ул., влад. 39, стр. 5 Время работы: с 10:00 до 23:00 средний чек: 1 200 рублей Номер: +7 (495) 787–18–77

блюда Листья салата корн с крабом — 590 рублей Тигровые креветки со шпинатом — 490 рублей Томатный суп — 360 рублей Том-ям — 490 рублей Краб Камчатский краб — 360 рублей за 100 грамм Синий краб — 340 рублей за 100 грамм Колючий краб — 340 рублей за 100 грамм Краб-волосатик— 260 рублей за 100 грамм Hot Pot Бульон (рыбный или куриный) — 200 рублей за 2 литра Овощное ассорти — 540 рублей за 750 грамм Ассорти грибов — 440 рублей за 340 грамм Ассорти рыба и морепродукты — 690 рублей за 380 грамм Мясное ассорти — 390 рублей за 260 грамм Лапша/рис — 250 рублей за 300 грамм

ИДЕЯ: В ресторане есть меню с традиционными блюдами и зона, где можно будет самостоятельно приготовить себе морепродукты, мясные шарики, говядину, курицу или свинину, отварив их в наваристых бульонах на выбор. Кроме того, все это можно будет смешать с зеленью, грибами, лимонной травой, корнем лотоса и лапшой.

Кто делает: Концепция ресторана создавалась специально для торговых центров ресторанной компанией KO, которая владеет рестораном Le Restaurant.

ИНТЕРЬЕР: В заведении есть шесть столов с плитами. Каждый стол рассчитан на четырех-восемь человек. Общая вместимость ресторана — 80 человек. Стены расписывались вручную.