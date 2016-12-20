В «Меге Химки» открылся ресторан The Local Chefs. Об этом The Village сообщили представители заведения.

 The Local Chefs

АДРЕС: Ленинградская ул., влад. 39, стр. 5

Время работы: с 10:00 до 23:00

средний чек: 1 200 рублей

Номер: +7 (495) 787–18–77

блюда

Листья салата корн с крабом  — 590 рублей

Тигровые креветки со шпинатом — 490 рублей

Томатный суп — 360 рублей

Том-ям — 490 рублей

Краб

Камчатский краб  — 360 рублей за 100 грамм

Синий краб — 340 рублей за 100 грамм

Колючий краб — 340 рублей за 100 грамм

Краб-волосатик— 260 рублей за 100 грамм

Hot Pot

Бульон (рыбный или куриный) — 200 рублей за 2 литра

Овощное ассорти — 540 рублей за 750 грамм

Ассорти грибов — 440 рублей за 340 грамм

Ассорти рыба и морепродукты — 690 рублей за 380 грамм

Мясное ассорти — 390 рублей за 260 грамм

Лапша/рис — 250 рублей за 300 грамм

ИДЕЯ: В ресторане есть меню с традиционными блюдами и зона, где можно будет самостоятельно приготовить себе морепродукты, мясные шарики, говядину, курицу или свинину, отварив их в наваристых бульонах на выбор. Кроме того, все это можно будет смешать с зеленью, грибами, лимонной травой, корнем лотоса и лапшой.

Кто делает: Концепция ресторана создавалась специально для торговых центров ресторанной компанией KO, которая владеет рестораном Le Restaurant. 

ИНТЕРЬЕР: В заведении есть шесть столов с плитами. Каждый стол рассчитан на четырех-восемь человек. Общая вместимость ресторана — 80 человек. Стены расписывались вручную. 