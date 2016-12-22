На 85-м этаже башни Око в «Москва-Сити» открылся ресторан русской кухни Ruski. Об этом The Village представители заведения.

Ruski

АДРЕС: 1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2 Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00 средний чек: 2 500 рублей FACEBOOK

Печное меню Кулебяка с грибами — 270 рублей Топленое молоко — 230 рублей Курник с цыпленком — 570 рублей Варенец с черникой — 260 рублей основное меню Борщ с пампушками — 460 рублей Корюшка — 730 рублей Тосты со шпротами — 380 рублей Буженина с ягодным соусом — 580 рублей Детское меню Тыковник — 270 рублей Сырники с черникой — 370 рублей Макароны с сыром — 320 рублей Судак в кляре — 370 рублей Меню под редакцией Маньенан Традиционный холодец — 370 рублей Вареники «Белые» — 370 рублей Фаршированный карп — 470 рублей Тыквуль — 370 рублей

ИДЕЯ: В заведении есть восьмиметровая печь, в которой пекут хлеб и готовят топленое молоко, кулебяки и расстегаи. В меню собраны блюда русской кухни: суп из говяжьих хвостов, маринованная корюшка и карельская форель, вареники с картофелем и домашним сыром, фаршированная утиная шейка «Делисье» и фаршированный карп. Ice Bar состоит из икорного бара, наливок и настоек на водке.

ШЕФ-ПОВАР: Меню составляли несколько шеф-поваров. Бренд-шефом заведения является Константин Шатров. Исполнительным шефом проекта стал Александр Волков-Медведев, до этого работавший в Orange3, «Стрелке» и ресторане «Пушкинъ». Частью меню руководит владелица отеля «Частный визит» в городе Плёсе Елена Маньенан. За Ice Bar отвечают Александр Кан, Роман Портнов и Илья Доронин.

ИНТЕРЬЕР: Дизайном занималось архитектурное бюро Megre Interiors. По словам представителей, их задачей было рассказать о русской культуре и истории без визуальных шаблонов. Так, в заведении светлый и авангардный интерьер. Всего в ресторане четыре гостевые зоны: зона кухни, Ice Bar, зал сцены, ВИП-зал.