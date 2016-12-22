В «Москва-Сити» открылся ресторан Ruski
На 85-м этаже башни Око в «Москва-Сити» открылся ресторан русской кухни Ruski. Об этом The Village представители заведения.
Ruski
АДРЕС: 1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2
Время работы: с понедельника по четверг и в воскресенье с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00
средний чек: 2 500 рублей
Печное меню
Кулебяка с грибами — 270 рублей
Топленое молоко — 230 рублей
Курник с цыпленком — 570 рублей
Варенец с черникой — 260 рублей
основное меню
Борщ с пампушками — 460 рублей
Корюшка — 730 рублей
Тосты со шпротами — 380 рублей
Буженина с ягодным соусом — 580 рублей
Детское меню
Тыковник — 270 рублей
Сырники с черникой — 370 рублей
Макароны с сыром — 320 рублей
Судак в кляре — 370 рублей
Меню под редакцией Маньенан
Традиционный холодец — 370 рублей
Вареники «Белые» — 370 рублей
Фаршированный карп — 470 рублей
Тыквуль — 370 рублей
ИДЕЯ: В заведении есть восьмиметровая печь, в которой пекут хлеб и готовят топленое молоко, кулебяки и расстегаи. В меню собраны блюда русской кухни: суп из говяжьих хвостов, маринованная корюшка и карельская форель, вареники с картофелем и домашним сыром, фаршированная утиная шейка «Делисье» и фаршированный карп. Ice Bar состоит из икорного бара, наливок и настоек на водке.
ШЕФ-ПОВАР: Меню составляли несколько шеф-поваров. Бренд-шефом заведения является Константин Шатров. Исполнительным шефом проекта стал Александр Волков-Медведев, до этого работавший в Orange3, «Стрелке» и ресторане «Пушкинъ». Частью меню руководит владелица отеля «Частный визит» в городе Плёсе Елена Маньенан. За Ice Bar отвечают Александр Кан, Роман Портнов и Илья Доронин.
ИНТЕРЬЕР: Дизайном занималось архитектурное бюро Megre Interiors. По словам представителей, их задачей было рассказать о русской культуре и истории без визуальных шаблонов. Так, в заведении светлый и авангардный интерьер. Всего в ресторане четыре гостевые зоны: зона кухни, Ice Bar, зал сцены, ВИП-зал.
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