На Трифоновской улице открылся ресторан восточной кухни Oxus. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Oxus

Салаты Салат с баклажаном, вяленым томатом и пастой из фасоли — 650 рублей Овощной с травами и лимоном — 450 рублей Салат с домашним сыром, нутом и запеченной морковью — 570 рублей Теплый салат с крабом — 1 100 рублей Супы Шурпа из говядины с нутом и овощами — 550 рублей Овощной суп из чечевицы — 420 рублей Крем-суп из шпината с домашним сыром — 430 рублей Мастава с бараниной и рисом — 480 рублей вторые блюда Плов ташкентский — 720 рублей Казан-кабоб из баранины с картофелем — 950 рублей Цыпленок табака — 750 рублей Бешбармак (тесто с кониной и говядиной) — 860 рублей печь Жаркое из говядины — 1 280 рублей Говяжий хвост с уйгурскими специями — 850 рублей Сардины в листьях винограда — 870 рублей Морепродукты с крабом и овощами — 1 480 рублей

ИДЕЯ: По словам представителей Oxus, название заведения происходит от того, как полководец Александр Македонский называл Среднюю Азию. Именно поэтому в меню представлены блюда по традиционным восточным рецептам. Акцент сделан на узбекской кухне.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню отвечает Боходир Нурмухамедов, который прилетел из Узбекистана специально, чтобы возглавить проект. Винную карту составил сомелье Владислав Маркин. Коктейльную — Кирилл Филимонов.

ИНТЕРЬЕР: Дизайном пространства занимался Валерий Лизунов. На двух этажах расположены шесть залов: два основных, два зала на 15 человек каждый с собственными кухнями, мансарда на 10 человек и закрытая веранда с выходом во двор. Заведение оформлено в светлых тонах.