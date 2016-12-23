На Трифоновской улице открылся ресторан Oxus
На Трифоновской улице открылся ресторан восточной кухни Oxus. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Oxus
АДРЕС: Трифоновская ул., 24, стр. 1
время работы: с 12:00 до 00:00
средний чек: 2 000 рублей
Салаты
Салат с баклажаном, вяленым томатом и пастой из фасоли — 650 рублей
Овощной с травами и лимоном — 450 рублей
Салат с домашним сыром, нутом и запеченной морковью — 570 рублей
Теплый салат с крабом — 1 100 рублей
Супы
Шурпа из говядины с нутом и овощами — 550 рублей
Овощной суп из чечевицы — 420 рублей
Крем-суп из шпината с домашним сыром — 430 рублей
Мастава с бараниной и рисом — 480 рублей
вторые блюда
Плов ташкентский — 720 рублей
Казан-кабоб из баранины с картофелем — 950 рублей
Цыпленок табака — 750 рублей
Бешбармак (тесто с кониной и говядиной) — 860 рублей
печь
Жаркое из говядины — 1 280 рублей
Говяжий хвост с уйгурскими специями — 850 рублей
Сардины в листьях винограда — 870 рублей
Морепродукты с крабом и овощами — 1 480 рублей
ИДЕЯ: По словам представителей Oxus, название заведения происходит от того, как полководец Александр Македонский называл Среднюю Азию. Именно поэтому в меню представлены блюда по традиционным восточным рецептам. Акцент сделан на узбекской кухне.
ШЕФ-ПОВАР: За кухню отвечает Боходир Нурмухамедов, который прилетел из Узбекистана специально, чтобы возглавить проект. Винную карту составил сомелье Владислав Маркин. Коктейльную — Кирилл Филимонов.
ИНТЕРЬЕР: Дизайном пространства занимался Валерий Лизунов. На двух этажах расположены шесть залов: два основных, два зала на 15 человек каждый с собственными кухнями, мансарда на 10 человек и закрытая веранда с выходом во двор. Заведение оформлено в светлых тонах.
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