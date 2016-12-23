На Трифоновской улице открылся ресторан восточной кухни Oxus. Об этом The Village сообщили представители заведения. 

Oxus

АДРЕС: Трифоновская ул., 24, стр. 1

время работы: с 12:00 до 00:00

средний чек: 2 000 рублей

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Салаты

Салат с баклажаном, вяленым томатом и пастой из фасоли — 650 рублей

Овощной с травами и лимоном — 450 рублей

Салат с домашним сыром, нутом и запеченной морковью — 570 рублей

Теплый салат с крабом — 1 100 рублей

Супы

Шурпа из говядины с нутом и овощами — 550 рублей

Овощной суп из чечевицы — 420 рублей

Крем-суп из шпината с домашним сыром — 430 рублей

Мастава с бараниной и рисом — 480 рублей

вторые блюда

Плов ташкентский — 720 рублей

Казан-кабоб из баранины с картофелем — 950 рублей

Цыпленок табака — 750 рублей

Бешбармак (тесто с кониной и говядиной) — 860 рублей

печь

Жаркое из говядины — 1 280 рублей

Говяжий хвост с уйгурскими специями — 850 рублей

Сардины в листьях винограда — 870 рублей

Морепродукты с крабом и овощами — 1 480 рублей

ИДЕЯ: По словам представителей Oxus, название заведения происходит от того, как полководец Александр Македонский называл Среднюю Азию. Именно поэтому в меню представлены блюда по традиционным восточным рецептам. Акцент сделан на узбекской кухне. 

ШЕФ-ПОВАР: За кухню отвечает Боходир Нурмухамедов, который прилетел из Узбекистана специально, чтобы возглавить проект. Винную карту составил сомелье Владислав Маркин. Коктейльную — Кирилл Филимонов. 

ИНТЕРЬЕР: Дизайном пространства занимался Валерий Лизунов. На двух этажах расположены шесть залов: два основных, два зала на 15 человек каждый с собственными кухнями, мансарда на 10 человек и закрытая веранда с выходом во двор. Заведение оформлено в светлых тонах.