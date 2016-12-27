На Мясницкой открылась кофейня «Розетка и кофе»
На Мясницкой улице открылась кофейня с почасовой оплатой «Розетка и кофе». Об этом The Village сообщили представители заведения.
«Розетка и кофе»
АДРЕС: Мясницкая улица, 24/7, стр. 3
Время работы: с 10:00 до 23:00
средний чек: 300 рублей
Плата за время
Час — 180 рублей
Два часа — 300 рублей
Три часа — 450 рублей
Больше четырех часов и весь день — 650 рублей
ИДЕЯ: По словам создателей, посетитель платит за время пребывания и получает пространство для встреч, работы или отдыха. Так, на базе заведения уже проходят семинары, лекции, открытые развлекательные и бизнес-мероприятия и спектакли. В будущем здесь хотят проводить фотовыставки, тематические встречи и занятия по английскому языку.
Еда: В почасовую оплату входит кофе, печенье и тосты. В кофейной карте есть эспрессо, капучино, латте, какао и несколько видов чая. За дополнительную плату можно приобрести снэки, батончики, шоколад и круассаны.
КТО ДЕЛАЕТ: Проектом занимаются выпускники НИУ ВШЭ и МФТИ.
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