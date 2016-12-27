На Мясницкой улице открылась кофейня с почасовой оплатой «Розетка и кофе». Об этом The Village сообщили представители заведения.

«Розетка и кофе»

Плата за время Час — 180 рублей Два часа — 300 рублей Три часа — 450 рублей Больше четырех часов и весь день — 650 рублей

ИДЕЯ: По словам создателей, посетитель платит за время пребывания и получает пространство для встреч, работы или отдыха. Так, на базе заведения уже проходят семинары, лекции, открытые развлекательные и бизнес-мероприятия и спектакли. В будущем здесь хотят проводить фотовыставки, тематические встречи и занятия по английскому языку.

Еда: В почасовую оплату входит кофе, печенье и тосты. В кофейной карте есть эспрессо, капучино, латте, какао и несколько видов чая. За дополнительную плату можно приобрести снэки, батончики, шоколад и круассаны.

КТО ДЕЛАЕТ: Проектом занимаются выпускники НИУ ВШЭ и МФТИ.