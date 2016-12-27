В Столешниковом переулке на месте закрывшегося бара «Редакция» 7 января откроется кафе Nhà от создателей Lao Lee. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Nhà

АДРЕС: Столешников переулок, д.6, стр. 3 время работы: с воскресенья по четверг с 11:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 11:00 до 06:00 средний чек: 800 рублей FACEBOOK

салаты Ном Сен с манго, морковью и арахисом — 200 рублей Ном Га с куриным филе и овощами — 250 рублей Ном Куа с камчатский крабом — 550 рублей супы Фо Бо с ломтиками говядины и имбирем — 300 рублей (за стандартную порцию) Фо Том с креветками и кальмарами — 480 рублей ( за стандартную порцию) Фо Га с куриным филе — 300 рублей спринг роллы Нем Чаи с тофу — 200 рублей Нем Том с креветкой — 240 рублей Нем Сонг с креветкой и телячьей колбасой — 260 рублей лапша Фо Тиу со свининой — 350 рублей Фо Чон Том с креветкой — 450 рублей Фо Чон Куа с камчатским крабом и овощами — 550 рублей

ИДЕЯ: По словам создателей, это будет клуб с вьетнамской едой. Днем он будет работать как кафе с баром и открытой вьетнамской кухней, а по пятницам и субботам — в формате клуба. В отличие от Lao Lee, в заведении будет обслуживание. В меню — несколько видов супа Фо, лапши, салатов и спринг роллов. В качестве напитков предложат сайгонский алкогольный коктейль с рыбным соусом и вьетнамское пиво.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню в заведении отвечает шеф-повар Lao Lee Cafe Занг Нгуен.