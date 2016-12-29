На станции «Арбатская» Филёвской линии открылся «Буфет № 11». Об этом The Village сообщили представители подземки.

«Буфет № 11» работает с 1968 года и обеспечивает горячим питанием машинистов Филёвской линии метро и пассажиров.

После реконструкции в меню ретрокафе появился натуральный кофе, который можно взять с собой. Кроме того, в меню буфета будет «советский» лимонад. В меню есть салаты, мясные блюда, гарниры, горячая выпечка. Стандартный комплексный обед обойдется посетителю в 250 рублей.

В отделке использовали орнамент в стиле конструктивизма и бронзовые люстры в стиле сталинского ампира. Заведение открыто ежедневно с 08:00 до 19:00.