В здании концертного здания «Россия» на Пушкинской площади открылась седьмая по счету бургерная Burger Heroes. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Burger Heroes

АДРЕС: Пушкинская площадь, 2 Время работы: с 10:00 до 00:00 Средний чек: 700 рублей FACEBOOK

Бургеры Классический чизбургер с сыром чеддер «007» — 250 рублей «Черная мамба» с беконом и вишней на черной булочке — 350 рублей «Робоцып» с куриной котлетой на ржаной булочке — 250 рублей «Нобель» с брусникой на портере — 350 рублей «Барон Дюпон» с крем-чизом и дорблю — 300 рублей «Бэтмен» с рукколой, брынзой и вялеными маслинами — 300 рублей

ИДЕЯ: Эта бургерная должна стать флагманским заведением сети, меню планируется расширить. Сейчас оно полностью соответствует меню бургер-бара на Большой Ордынке. Однако на Пушкинской представлен более широкий выбор пива: 17 сортов отечественного крафта и сидра. Шеф-повар сети Петр Рабчевский рассказал, что в меню могут появиться не только новые бургеры, но и мясные закуски, салаты, супы, сэндвичи.

КТО ДЕЛАЕТ: Владельцы бургерной открывают ее вместе с основателями «Чайхоны № 1» братьями Васильчуками и проектом «Местная еда».

ИНТЕРЬЕР: Заведение рассчитано на 120 посадочных мест. По словам совладельца сети Игоря Подстрешного, это «большое городское кафе с довольно приличной посадкой, хорошим дорогим дизайном и правильным зонированием».