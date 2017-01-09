На Пушкинской площади открылась бургерная Burger Heroes
В здании концертного здания «Россия» на Пушкинской площади открылась седьмая по счету бургерная Burger Heroes. Об этом The Village сообщили представители заведения.
Burger Heroes
АДРЕС: Пушкинская площадь, 2
Время работы: с 10:00 до 00:00
Средний чек: 700 рублей
Бургеры
Классический чизбургер с сыром чеддер «007» — 250 рублей
«Черная мамба» с беконом и вишней на черной булочке — 350 рублей
«Робоцып» с куриной котлетой на ржаной булочке — 250 рублей
«Нобель» с брусникой на портере — 350 рублей
«Барон Дюпон» с крем-чизом и дорблю — 300 рублей
«Бэтмен» с рукколой, брынзой и вялеными маслинами — 300 рублей
ИДЕЯ: Эта бургерная должна стать флагманским заведением сети, меню планируется расширить. Сейчас оно полностью соответствует меню бургер-бара на Большой Ордынке. Однако на Пушкинской представлен более широкий выбор пива: 17 сортов отечественного крафта и сидра. Шеф-повар сети Петр Рабчевский рассказал, что в меню могут появиться не только новые бургеры, но и мясные закуски, салаты, супы, сэндвичи.
КТО ДЕЛАЕТ: Владельцы бургерной открывают ее вместе с основателями «Чайхоны № 1» братьями Васильчуками и проектом «Местная еда».
ИНТЕРЬЕР: Заведение рассчитано на 120 посадочных мест. По словам совладельца сети Игоря Подстрешного, это «большое городское кафе с довольно приличной посадкой, хорошим дорогим дизайном и правильным зонированием».
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