В Шереметьеве в терминале D на первом этаже открылся «Макдоналдс». Об этом сообщили The Village представители аэропорта.

Это заведение стало первым рестораном в аэропорту России, который обслуживает клиентов в зоне получения багажа и в общедоступной зоне прилета терминала D.

«Макдоналдс» занимает площадь 200 квадратных метров и рассчитан на 30 посадочных мест. Он открыт для посетителей с 07:00 до 00:00. Ресторан оснащен терминалами самообслуживания.