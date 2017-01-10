На Большой Якиманке откроется кондитерская «Гранд-Эклер»
На Большой Якиманке 16 января откроется кондитерский салон «Гранд-Эклер». Об этом The Village представители заведения.
«Гранд-Эклер»
АДРЕС: ул. Большая Якиманка, 15
Время работы: с 10:00 до 22:00
средний чек: 1 500 рублей
Эклер
«Бронзовый пекан» — 450 рублей
Облепиха, маскарпоне — 450 рублей
Малина, личи, алоэ — 450 рублей
Ваниль — 250 рублей
Клубника, малина, бабл-гам — 400 рублей
Шоколад 4 специи — 250 рублей
Пирожное Шу
Персик, лаванда — 300 рублей
Фундук, дорблю — 300 рублей
Матча, манго альфонсо — 450 рублей
Макарони
«Бородино» — 180 рублей
«Сладкий горошек» — 180 рублей
«Горький цветок апельсина» — 180 рублей
Идея: Ассортимент кондитерского салона включает в себя более 50 изделий. Так, можно найти десять авторских эклеров, среди которых: «Малина, личи, алоэ» и «Бронзовый пекан», классические варианты и эклер для детей со вкусом клубники, малины и бабл-гама. Также в меню представлены пирожные шу со вкусами персика и лаванды, фундука и дор блю, манго и лимона. Кроме того, в заведении будут появляться лимитированные серии, посвященные культурным событиям в мире искусства, архитектуры, моды и сезонные коллекции, приуроченные к традиционным торжествам.
Интерьер: Интерьер выдержан в стилистике ар-деко. В оформлении используются мягкое освещение и светлые спокойные тона. Всего заведение рассчитано на 18 мест.
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