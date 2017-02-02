В десятых числах февраля между станциями метро «Бауманская» и «Красносельская» откроется сельскохозяйственный рынок «Гастроферма». Об этом The Village рассказал основатель проекта Денис Шапиро.

«Гастроферма»

Большую часть площади шестиэтажного здания рынка занимают торговые места. На одной трети от помещения рынка разместили фуд-корт. По словам Шапиро, все площади здания уже сданы.

На нем откроются проект Bao + Noodles совладельцев бара Beer Happens и Bao + Bar Тимура Абузярова и Романа Воротникова, кофейня и цветочный магазин Flowers, coffee?, пекарня-кондитерская «Калач и какао», кафе узбекской кухни Plov.com и кафе «Два барана» от создателей Durum-Durum и «Дагестанской лавки».

На рынке также доступна система предварительного заказа продуктов, доставка занимает не более 40 минут.

Последние 12 лет Шапиро был «связан с ресторанами и ресторанным делом, работал на должностях от официанта до управляющего». Также он шесть лет производил мебель для ресторанов. Шапиро отметил, что он занимался Даниловским рынком во времена «его взятия в управление со стороны Ginza, выполнял те или иные работы для них».