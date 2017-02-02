В десятых числах февраля между станциями метро «Бауманская» и «Красносельская» откроется сельскохозяйственный рынок «Гастроферма». Об этом The Village рассказал основатель проекта Денис Шапиро.

«Гастроферма»

АДРЕС: ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 59

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Большую часть площади шестиэтажного здания рынка занимают торговые места. На одной трети от помещения рынка разместили фуд-корт. По словам Шапиро, все площади здания уже сданы.

На нем откроются проект Bao + Noodles совладельцев бара Beer Happens и Bao + Bar Тимура Абузярова и Романа Воротникова, кофейня и цветочный магазин Flowers, coffee?, пекарня-кондитерская «Калач и какао», кафе узбекской кухни Plov.com и кафе «Два барана» от создателей Durum-Durum и «Дагестанской лавки».

На рынке также доступна система предварительного заказа продуктов, доставка занимает не более 40 минут.

Последние 12 лет Шапиро был «связан с ресторанами и ресторанным делом, работал на должностях от официанта до управляющего». Также он шесть лет производил мебель для ресторанов. Шапиро отметил, что он занимался Даниловским рынком во времена «его взятия в управление со стороны Ginza, выполнял те или иные работы для них».

«Гастроферма» — новая гастрономическая площадка Москвы. Мы создаем не просто рынок, а многофункциональное пространство. Основная идея «Гастрофермы» заключается в том, что приехав единожды, припарковав машину, вы получите полный сервис: побреетесь, купите продуктов, прихватите алкоголь, вкусно поедите, выберете торт детям. Нам уже не терпится открыть свои двери и начать совместное гастрономическое путешествие! #гастроферма #gastroferma

Фото опубликовано ГастроФерма (@gastroferma)