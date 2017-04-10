В начале апреля на Покровке открылся парижский дом чая Palais des Thés. Об этом The Village рассказали представители бутика.

Palais des Thés

ИДЕЯ: По словам представителей, под одной крышей расположились бутик и парижская школа чая. Так, в зоне школы чая посетители смогут продегустировать несколько видов чая и научиться сочетать разные чаи. Один полноценный урок длиной в два часа стоит от 2 тысяч рублей, а мини-урок длиной 15 минут — от 300 рублей. В бутике представлены около 250 сортов чая из разных регионов мира. Так, в чайной карте есть премиальный плантационный и купажированный чай, благородные сорта Grand Cru, авторские купажи, холодные чаи и чаи в муслиновых пакетиках ручной работы.

Кто делает: Основателем марки Palais des Thés является французский сомелье Франсуа-Ксавье Дельмас.