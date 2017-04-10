В районе «Белорусской» в бизнес-центре «Белые сады» открылся второй бар-ресторан Steak It Easy. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Steak It Easy

Адрес: ул. Лесная, 7-9, БЦ «Белые сады» время работы: c 10:00 до 22:00 Средний чек: 500–1 2000 рублей Facebook

СТейки Стейк «Пиканья» — 600 рублей Стейк «Скерт» — 600 рублей Флэт Айрон Стейк — 700 рублей Стейк «Стриплойн» — 000 рублей бургеры Бургер из баранины — 480 рублей Сэндвич с ростбифом — 520 рублей Бургер с курицей и коулслоу — 300 рублей Релиш Бургер — 380 рублей супы Суп-пюре из цветной капусты — 170 рублей Суп из трески с горгонзолой — 250 рублей Суп из чечевицы с говядиной — 280 рублей Суп из говядины с овощами — 350 рублей меню от шефа Брускетта с крабом и авокадо — 580 рублей Утка с чечевицей — 420 рублей Цыпленок гриль — 310 рублей Голяшка ягненка с вешенками — 450 рублей

Идея: Представители заведения рассказали, что первый Steak it Easy в «Афимолле» был ориентирован на работников близлежащих офисов, то на «Белорусской» рассчитан на более широкую аудиторию. В меню в разделе фирменных стейков восемь позиций. Мясо используется российское, как и в первом ресторане. Также есть специальное меню от шефа, в котором есть салат с жареным сыром моцарелла и авокадо и осминог с булгуром.

Шеф-повар: За кухню отвечает шеф из Австралии Себби Кеньон, который занимался и первым заведением в «Афимолле».

Интерьер: В заведении большие панорамные окна, кирпично-бирюзовые стены, синяя и розовая мебель. Также в заведение есть большой стол с винными кранами. Всего в заведении 120 посадочных мест, а летом будет открываться веранда на 50 мест.

Также The Village рассказали, что в конце апреле откроется третий ресторан на Новом Арбате.