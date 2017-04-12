На Кузнецком мосту открылся ресторан Moregrill
На Кузнецком мосту открылся ресторан Moregrill от команды Funny Family Group. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Moregrill
Адрес: Кузнецкий мост, 18/7
время работы: с 10:00 до 22:00
Средний чек: 3 000 рублей
Raw Bar
Тартар из тунца Блюфин — 650 рублей
Тартар из лосося — 520 рублей
Севиче дикий сибас — 520 рублей
Севиче мурманский гребешок — 650 рублей
grill
Филе тунца Блюфин — 1 500 рублей
Креветки Black Tiger — 990 рублей
Фаланги камчатского краба — 850 рублей
Бифштекс из говядины — 690 рублей
steak
Фленк стейк и пюре с камчатским крабом —1150 рублей
Филе Миньон с соусом Peri Peri — 2 500 рублей
Рибай стейк Black Angus c кетчупом из карамельного лука — 1 950 рублей
surf & Turf
Филе говядины Black Angus с сыром камамбер — 2 500 рублей
Black Angus с креветкой — 2 850 рублей
Black Angus с трюфельным маслом — 2 600 рублей
Идея: По словам совладельца ресторана Михаила Гордеева, «уникальность нового проекта заключается в том, что, соединяя два гастрономических тренда Raw и Grill», они делают акцент на первом. Все продукты попадают в два основных раздела меню «Raw» и «Grill». В ресторане есть мурманские и сахалинские гребешки, дальневосточные кальмары, магаданские креветки, красные аргентинские креветки и марокканский дикий сибас.
Шеф-повар: Бренд-шефом заведения является Марк Стаценко. Винную карту составляла Влада Лесниченко, барную карту — победитель World Class Diageo Виталий Екименко.
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