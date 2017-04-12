На Кузнецком мосту открылся ресторан Moregrill от команды Funny Family Group. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Moregrill

Адрес: Кузнецкий мост, 18/7 время работы: с 10:00 до 22:00 Средний чек: 3 000 рублей Facebook

Raw Bar Тартар из тунца Блюфин — 650 рублей Тартар из лосося — 520 рублей Севиче дикий сибас — 520 рублей Севиче мурманский гребешок — 650 рублей grill Филе тунца Блюфин — 1 500 рублей Креветки Black Tiger — 990 рублей Фаланги камчатского краба — 850 рублей Бифштекс из говядины — 690 рублей steak Фленк стейк и пюре с камчатским крабом —1150 рублей Филе Миньон с соусом Peri Peri — 2 500 рублей Рибай стейк Black Angus c кетчупом из карамельного лука — 1 950 рублей surf & Turf Филе говядины Black Angus с сыром камамбер — 2 500 рублей Black Angus с креветкой — 2 850 рублей Black Angus с трюфельным маслом — 2 600 рублей

Идея: По словам совладельца ресторана Михаила Гордеева, «уникальность нового проекта заключается в том, что, соединяя два гастрономических тренда Raw и Grill», они делают акцент на первом. Все продукты попадают в два основных раздела меню «Raw» и «Grill». В ресторане есть мурманские и сахалинские гребешки, дальневосточные кальмары, магаданские креветки, красные аргентинские креветки и марокканский дикий сибас.

Шеф-повар: Бренд-шефом заведения является Марк Стаценко. Винную карту составляла Влада Лесниченко, барную карту — победитель World Class Diageo Виталий Екименко.