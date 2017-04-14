Летом на улице Никольской откроется ресторан Ladurée. Об этом со ссылкой на представителя бренда в России и вице-президената владельца марки Holder Group Давида Холдера сообщают «Ведомости».

В ресторане представят французскую кухню, десерты Ladurée и венскую выпечку. Заведение площадью 400 квадратных метров рассчитано на 80 посадочных мест. Издание отмечает, что меню ресторана будет аналогичным меню Ladurée на Елисейских полях в Париже.

Предполагается, что средний чек в ресторане в Москве составит 2500 рублей с учетом алкоголя. Команда ресторана будет сформирована шеф-поваром, работавшим во французском Ladurée. Сумма вложений в открытие заведения не раскрываются.

В мае 2017 года Ladurée также откроет производство десертов производить на улице Добролюбова. Продукция будет представлена в московских заведениях бренда, ее также будут поставлять в кейтеринг. Продукты для производства, аналоги которых отсутствуют на российском рынке, компания будет импортировать, а молоко, масло и сливки — закупать у российских фермеров. Производство возглавит шеф-кондитер французского Ladurée. Инвестиции и объемы производства не раскрываются.

Первая кондитерская Ladurée в Москве открылась в начале марта 2016 года и расположена по адресу улица Малая Бронная, 27/14. Вторая расположилась в ГУМе.