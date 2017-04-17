На Новой Басманной открылся ресторан Born to Born от создателей проектов Plum Restaurant & Bar, Georgian Kitchen и кондитерской Valiko. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Born to Born

Адрес: ул. Новая Басманная, 32 время работы: с 11:00 до 23:00 Средний чек: 1 000 рублей Facebook

салаты Салат с овощами гриль — 460 рублей Салат «Нисуаз» — 450 рублей Цезарь с курицей — 440 рублей Овощной салат — 420 рублей Бургеры Бургер с рваной говядиной — 460 рублей Бургер «Коул Соул» — 460 рублей Фирменный бургер «BB» — 510 рублей Бургер с курицей — 440 рублей горячие блюда Бефстроганов с грибами — 440 рублей Щечки говяжьи — 560 рублей Цыпленок на гриле — 540 рублей Куриные крылышки — 420 рублей блюда на гриле Свиные ребра в соусе BBQ — 480 рублей Каре ягненка — 910 рублей Филе миньон — 990 рублей Острые свиные колбаски — 440 рублей

ИДЕЯ: По словам представителей, в меню Born to Burn сделан акцент на мясо и гриль. В ресторане используются все основные виды обработки мяса: жарка, копчение, запекание, томление и грилирование. В меню есть классические и альтернативные стейков, бургеры, свиные ребра, острые колбаски и куриные крылья.

Шеф-повар: За кухню ответственны бренд-шеф Денис Кугатов, который также является шеф-поваром Plum Restaurant & Bar и Константин Зенкин. Баром заведует Diageo Reserve World Class 2017 Владимир Маяков.

Интерьер: Интерьер сделан в лофт-стиле. В заведении сочетаются предметы мебели из темного дерева, бетон, кожаная мебель и металлические конструкции.