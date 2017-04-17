В районе «Бауманской» открылся ресторан Born to Born
На Новой Басманной открылся ресторан Born to Born от создателей проектов Plum Restaurant & Bar, Georgian Kitchen и кондитерской Valiko. Об этом The Village рассказали представители заведения.
Born to Born
Адрес: ул. Новая Басманная, 32
время работы: с 11:00 до 23:00
Средний чек: 1 000 рублей
салаты
Салат с овощами гриль — 460 рублей
Салат «Нисуаз» — 450 рублей
Цезарь с курицей — 440 рублей
Овощной салат — 420 рублей
Бургеры
Бургер с рваной говядиной — 460 рублей
Бургер «Коул Соул» — 460 рублей
Фирменный бургер «BB» — 510 рублей
Бургер с курицей — 440 рублей
горячие блюда
Бефстроганов с грибами — 440 рублей
Щечки говяжьи — 560 рублей
Цыпленок на гриле — 540 рублей
Куриные крылышки — 420 рублей
блюда на гриле
Свиные ребра в соусе BBQ — 480 рублей
Каре ягненка — 910 рублей
Филе миньон — 990 рублей
Острые свиные колбаски — 440 рублей
ИДЕЯ: По словам представителей, в меню Born to Burn сделан акцент на мясо и гриль. В ресторане используются все основные виды обработки мяса: жарка, копчение, запекание, томление и грилирование. В меню есть классические и альтернативные стейков, бургеры, свиные ребра, острые колбаски и куриные крылья.
Шеф-повар: За кухню ответственны бренд-шеф Денис Кугатов, который также является шеф-поваром Plum Restaurant & Bar и Константин Зенкин. Баром заведует Diageo Reserve World Class 2017 Владимир Маяков.
Интерьер: Интерьер сделан в лофт-стиле. В заведении сочетаются предметы мебели из темного дерева, бетон, кожаная мебель и металлические конструкции.
КомментарииПодписаться