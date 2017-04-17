На Новой Басманной открылся ресторан Born to Born от создателей проектов Plum Restaurant & Bar, Georgian Kitchen и кондитерской Valiko. Об этом The Village рассказали представители заведения.

Born to Born

Адрес: ул. Новая Басманная, 32

время работы: с 11:00 до 23:00

Средний чек: 1 000 рублей

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салаты

Салат с овощами гриль — 460 рублей

Салат «Нисуаз» — 450 рублей

Цезарь с курицей — 440 рублей

Овощной салат — 420 рублей

Бургеры

Бургер с рваной говядиной — 460 рублей

Бургер «Коул Соул» — 460 рублей

Фирменный бургер «BB» — 510 рублей

Бургер с курицей — 440 рублей

горячие блюда

Бефстроганов с грибами — 440 рублей

Щечки говяжьи — 560 рублей

Цыпленок на гриле — 540 рублей

Куриные крылышки — 420 рублей

блюда на гриле

Свиные ребра в соусе BBQ — 480 рублей

Каре ягненка — 910 рублей

Филе миньон — 990 рублей

Острые свиные колбаски — 440 рублей

ИДЕЯ: По словам представителей, в меню Born to Burn сделан акцент на мясо и гриль. В ресторане используются все основные виды обработки мяса: жарка, копчение, запекание, томление и грилирование. В меню есть классические и альтернативные стейков, бургеры, свиные ребра, острые колбаски и куриные крылья.

Шеф-повар: За кухню ответственны бренд-шеф Денис Кугатов, который также является шеф-поваром Plum Restaurant & Bar и Константин Зенкин. Баром заведует Diageo Reserve World Class 2017 Владимир Маяков.

Интерьер: Интерьер сделан в лофт-стиле. В заведении сочетаются предметы мебели из темного дерева, бетон, кожаная мебель и металлические конструкции.

Фото предоставлено представителями Born to Born
Фото предоставлено представителями Born to Born
Фото предоставлено представителями Born to Born