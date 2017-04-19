В Москве открылось пятое по счету заведение сети демократичных грузинских закусочных «Вай Мэ!». Об этом The Village рассказали представители сети.

«Вай Мэ!»

выпечка Хачапури по-мегрельски — 220 рублей Гвезели со шпинатом и сливочным соусом — 160 рублей Хачапури по-аджарски — 220 рублей Лобиани — 260 рублей горячие блюда Хинкали (4 штуки) — 180 рублей Кабаби из куриного филе в лаваше — 180 рублей Оджахури с грибами — 170 рублей Половина курицы по-чкмерски — 200 рублей супы Суп харчо — 150 рублей Чихиртма в булке — 120 рублей Суп из моркови с копченым сыром сулугуни — 100 рублей Похлебка из фасоли со свининой — 120 рублей закуски Пхали из шпината — 120 рублей Аджапсандали — 100 рублей Салат с курицей в аджике и запеченными баклажанами — 120 рублей Сациви из куриного филе — 130 рублей

ИДЕЯ: Согласно нерушимому принципу всех «Вай Мэ!» здесь нет официантов, а об исполнении заказа извещают по пейджеру. В меню значится тот же набор грузинских блюд: хинкали, сациви из куриного филе, чахохбили, несколько видов хачапури, пеновани с сыром сулугуни и зеленью, сванский кубдари со свининой, ачма с сулугуни и мацони. В новом заведении 38 посадочных мест.

Шеф-повар: Работу грузинских поваров и кухню всей сети курируют Иракли Дундуа и Илья Тюков. Владелицей заведения является ресторатор Хатуна Колбая, которой также принадлежат Saperavi Cafe и Sos.Cafe.