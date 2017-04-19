На «Новослободской» открылась пятая по счету закусочная «Вай Мэ!»
В Москве открылось пятое по счету заведение сети демократичных грузинских закусочных «Вай Мэ!». Об этом The Village рассказали представители сети.
«Вай Мэ!»
Адрес: ул. Новослободская, 26, стр. 1
время работы: с 10:00 до 23:00
Средний чек: 400 рублей
выпечка
Хачапури по-мегрельски — 220 рублей
Гвезели со шпинатом и сливочным соусом — 160 рублей
Хачапури по-аджарски — 220 рублей
Лобиани — 260 рублей
горячие блюда
Хинкали (4 штуки) — 180 рублей
Кабаби из куриного филе в лаваше — 180 рублей
Оджахури с грибами — 170 рублей
Половина курицы по-чкмерски — 200 рублей
супы
Суп харчо — 150 рублей
Чихиртма в булке — 120 рублей
Суп из моркови с копченым сыром сулугуни — 100 рублей
Похлебка из фасоли со свининой — 120 рублей
закуски
Пхали из шпината — 120 рублей
Аджапсандали — 100 рублей
Салат с курицей в аджике и запеченными баклажанами — 120 рублей
Сациви из куриного филе — 130 рублей
ИДЕЯ: Согласно нерушимому принципу всех «Вай Мэ!» здесь нет официантов, а об исполнении заказа извещают по пейджеру. В меню значится тот же набор грузинских блюд: хинкали, сациви из куриного филе, чахохбили, несколько видов хачапури, пеновани с сыром сулугуни и зеленью, сванский кубдари со свининой, ачма с сулугуни и мацони. В новом заведении 38 посадочных мест.
Шеф-повар: Работу грузинских поваров и кухню всей сети курируют Иракли Дундуа и Илья Тюков. Владелицей заведения является ресторатор Хатуна Колбая, которой также принадлежат Saperavi Cafe и Sos.Cafe.
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