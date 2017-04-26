На Покровке открылся обновленный вариант «Укулелешной» — «УкуБар». Об этом The Village сообщили представители заведения.

«УкуБар»

Адрес: улица Покровка, 17 время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 04:00 Средний чек: 1 500 рублей Facebook

горячие блюда Бургер с говядиной и творожным сыром с ягодным вареньем — 480 рублей Бургер со стейком из кеты — 450 рублей Стейк Денвер с грибным соусом — 650 рублей Бургер с олениной и луком конфи — 450 рублей Кенийская фасоль с морковью —300 рублей Оленина с шишками — 550 рублей Десерты Бельгийские вафли — 230 рублей Домашний чизкейк — 260 рублей Банановый пирог — 250 рублей Закуски Паштет из печени с вареньем — 300 рублей Жюльен из кролика — 350 рублей Креветки в темпуре — 420 рублей

ИДЕЯ: Меню небольшое — в приоритете винные закуски и бургеры. В разделе основных горячих блюд — бургеры, стейк, оленина и кенийская фасоль. Булки для бургеров пекутся в пекарне, которая входит в ресторанную группу с «УкуБаром» и «Балалаечной» на старом Арбате. По словам представителей, заведение стало дороже.

Шеф-повар: За кухню в заведении отвечает шеф-повар Александр Зайцев. Коктейльную карту полностью придумал шеф-бармен Дмитрий Урусов. Владелицами заведения являются Валерия Дородных и Екатерина Нестерова.

Интерьер: Интерьер претерпел значительные изменения. Он стал строже и лаконичнее. В интерьере использовались синий и серые цвета, старинный кирпич и музыкальные инструменты.