В Москве открылся обновленный «УкуБар»
На Покровке открылся обновленный вариант «Укулелешной» — «УкуБар». Об этом The Village сообщили представители заведения.
«УкуБар»
Адрес: улица Покровка, 17
время работы: с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 04:00
Средний чек: 1 500 рублей
горячие блюда
Бургер с говядиной и творожным сыром с ягодным вареньем — 480 рублей
Бургер со стейком из кеты — 450 рублей
Стейк Денвер с грибным соусом — 650 рублей
Бургер с олениной и луком конфи — 450 рублей
Кенийская фасоль с морковью —300 рублей
Оленина с шишками — 550 рублей
Десерты
Бельгийские вафли — 230 рублей
Домашний чизкейк — 260 рублей
Банановый пирог — 250 рублей
Закуски
Паштет из печени с вареньем — 300 рублей
Жюльен из кролика — 350 рублей
Креветки в темпуре — 420 рублей
ИДЕЯ: Меню небольшое — в приоритете винные закуски и бургеры. В разделе основных горячих блюд — бургеры, стейк, оленина и кенийская фасоль. Булки для бургеров пекутся в пекарне, которая входит в ресторанную группу с «УкуБаром» и «Балалаечной» на старом Арбате. По словам представителей, заведение стало дороже.
Шеф-повар: За кухню в заведении отвечает шеф-повар Александр Зайцев. Коктейльную карту полностью придумал шеф-бармен Дмитрий Урусов. Владелицами заведения являются Валерия Дородных и Екатерина Нестерова.
Интерьер: Интерьер претерпел значительные изменения. Он стал строже и лаконичнее. В интерьере использовались синий и серые цвета, старинный кирпич и музыкальные инструменты.
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