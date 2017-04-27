В Москве открывается первый японский фастфуд Nagoya. Об этом The Village сообщил владелец заведения Максим Лукьянов.

Nagoya

Адрес: Старокирочный переулок, 16/2с1 время работы: с 11:00 до 22:00 Средний чек: 350–500 рублей Facebook

основные блюда Куриные шарики под медовым соусом — 230 рублей Чукка и радужная форель — 250 рублей Свинина с овощами и яйцом — 235 рублей Говяжья котлета с картофелем фри и яйцом — 230 рублей Рыбный и куриный наггетсы с капустой — 130 рублей Сосиски с капустой и яйцом — 309 рублей Онигири с мидиями и тунцом — 170 рублей Куриная грудка с яйцом и сырным соусом —230 рублей удон Удон — 129 рублей С яйцом — 99 рублей С грибами шиитаке — 239 рублей рамен Хаката — 269 рублей Якибута — 279 рублей Тонкоцу — 269 рублей

Идея: Лукьянов рассказал, что кафе трудно отнести к какому-то конкретному формату. Однако он отметил, что в меню нет привычных для москвичей суши. Блюда и обеды здесь будут выдавать за пять минут. Система обслуживания будет строиться так: клиент сначала покупает в терминале билет с перечнем того, что он хочет заказать, а потом садится за столик, отдавая этот билет официанту, который, в свою очередь, принесет заказ. В меню можно найти настоящие японские блюда «Гюдон», «Карри», «Окономияки», бесплатный зеленый чай маття каждому посетителю и фирменные сеты. Планируется, что в заведении будут проводиться встречи, лекции и кинопоказы.

Кто делает: Заведение открыл 20-летний студент МГУ Максим Лукьянов, который прожил достаточно долгое время в японском городе Нагоя.

Интерьер: Заведение находится в непосредственной близости от четырех крупных вузов, поэтому днем он рассчитан на тех, кто хочет быстро пообедать. Для этого формата сделан зал на первом этаже. Второй зал сделан для тех, кто намерен задержаться.