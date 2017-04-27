В Москве открылся первый японский фастфуд Nagoya
В Москве открывается первый японский фастфуд Nagoya. Об этом The Village сообщил владелец заведения Максим Лукьянов.
Nagoya
Адрес: Старокирочный переулок, 16/2с1
время работы: с 11:00 до 22:00
Средний чек: 350–500 рублей
основные блюда
Куриные шарики под медовым соусом — 230 рублей
Чукка и радужная форель — 250 рублей
Свинина с овощами и яйцом — 235 рублей
Говяжья котлета с картофелем фри и яйцом — 230 рублей
Рыбный и куриный наггетсы с капустой — 130 рублей
Сосиски с капустой и яйцом — 309 рублей
Онигири с мидиями и тунцом — 170 рублей
Куриная грудка с яйцом и сырным соусом —230 рублей
удон
Удон — 129 рублей
С яйцом — 99 рублей
С грибами шиитаке — 239 рублей
рамен
Хаката — 269 рублей
Якибута — 279 рублей
Тонкоцу — 269 рублей
Идея: Лукьянов рассказал, что кафе трудно отнести к какому-то конкретному формату. Однако он отметил, что в меню нет привычных для москвичей суши. Блюда и обеды здесь будут выдавать за пять минут. Система обслуживания будет строиться так: клиент сначала покупает в терминале билет с перечнем того, что он хочет заказать, а потом садится за столик, отдавая этот билет официанту, который, в свою очередь, принесет заказ. В меню можно найти настоящие японские блюда «Гюдон», «Карри», «Окономияки», бесплатный зеленый чай маття каждому посетителю и фирменные сеты. Планируется, что в заведении будут проводиться встречи, лекции и кинопоказы.
Кто делает: Заведение открыл 20-летний студент МГУ Максим Лукьянов, который прожил достаточно долгое время в японском городе Нагоя.
Интерьер: Заведение находится в непосредственной близости от четырех крупных вузов, поэтому днем он рассчитан на тех, кто хочет быстро пообедать. Для этого формата сделан зал на первом этаже. Второй зал сделан для тех, кто намерен задержаться.
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