Сеть винотек Grand Cru теперь будет называться SimpleWine. Заведения сети переименуют до конца сентября, рассказали The Village в пресс-службе компании.

Также винотеки обновят формат. Теперь здесь будут продавать не только эксклюзивные дорогие вина, но и «ежедневные» стоимостью 1 000–1 500 рублей. Дизайном нового бренда занимается Михаил Губергриц, который также проводил ребрендинг ВТБ, редизайн МТС и сети кафе «Прайм».

При этом винный бар на Малой Бронной, 22 сохранит вывеску Grand Cru by Adrian Quetglas.

Первый винный бутик Grand Cru открылся в 2003 году на Ленинградском проспекте. Сегодня сеть насчитывает 15 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.